Futbolli ukrainas drejt rikthimit

09:58 16/06/2022

Pavarësisht se lufta nuk tregon shenja përfundimi, jeta sportive në Ukrainës sa vjen e i kthehet normalitetit. Pritet që i pari që do rinisë, të jetë kampionati ukrainas i futbollit. Miratimi është dhënë nga presidenti i vendit, Volodimir Zelenski.

Sipas dokumentit, thuhet se skuadrat ukrainase do të nisin të grumbullohen në ditët e para të muajit korrik dhe më pas, do të zbresin në fushë me 20 gusht. Duke qenë se situata ushtarake ende nuk po kalon, duelet e kampionatit ukrainas do të luhen në pjesën Perëndimore dhe në Poloni, për të shmangur kështu një sulm të befasishëm nga ushtria ruse.

Një lajm mjaft i mirë ky për skuadrat ukrainase, që tashmë do të nisin përgatitjet për sezonin e ri. Ndërkaq, kjo vjen pas dueleve të kombëtares Ukrainase, e cila luajti përballjet play off të Kupës së Botës dhe u eliminuan vetëm në 90 minutëshin final në rrugën drejt Katarit.

Klan News