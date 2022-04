Futbollistët e Chelsea të shqetësuar nga situata

23:00 27/04/2022

Frika është e madhe se bllokimi i merkatos do të ndikojë në largimin e lojtarëve kyç, e madje edhe të vetë trajnerit

Futbollistët e Chelsea janë të shqetësuar se bllokimi i merkatos do t’i shkaktojë një dëm të madh ekipit në lidhje me lojtarët kryesorë.

Momentalisht “blutë” e Londrës nuk mund të blejnë apo shesin futbollistë apo të negociojnë për kontrata të reja me yjet e skuadrës, deri sa klubi të kalojë në pronësinë e një pronari të ri. Kjo për shkak të sanksioneve të Roman Abramoviçit të vendosura nga qeveria britanike, si përgjigje të pushtimit rus në Ukrainë.

Trajneri Tomas Tuchel e ka pranuar se sanksionet e kanë lënë klubin me duart e lidhura, duke iu referuar rastit të mbrojtësit Antonio Rudiger, i cili do të largohet si futbollist i lirë në verë dhe ka rënë dakord një akord 4-vjeçar me Real Madridin.

Por shqetësimi i futbollistëve sipas britanikes “The Times” është se ata mund të dëmtohen sa i përket të ardhurave dhe shpenzimeve, deri sa të përcaktohet pronari i ri. Për më tepër, që situata e ngrirë mund ta shtyjë edhe trajnerin Tomas Tuchel që të largohet.

