Futbollistët presin 2023 në gjirin familjar

14:27 01/01/2023

Messi: 2022 më realizoi ëndrrën, uroj shëndet e forcë të vazhdueshme këtë vit

Vitin 2023 Lionel Messi e ka pritur në gjirin e familjes. Pushimet e merituara pas suksesit në Katar, ylli i futbollit botëror e ka kaluar me bashkëshorten e tij, Antonella dhe tre fëmijët e tyre. Madje, ai ka postuar një foto në rrjetet sociale, të cilën e ka shoqëruar me disa fjalë tepër prekëse për vitin që u largua, ku arriti të realizojë një ëndërr që e kishte pasur gjithmonë.



“Ka përfunduar një vit që nuk do ta harroj kurrë. Ëndrra që kam ndjekur gjithmonë më në fund është realizuar. Por nuk do t’ia vlente nëse nuk mund ta ndaja me një familje të mrekullueshme, më të mirën që mund të kisha dhe disa miq që më mbështesin gjithmonë dhe nuk më zhgënjejnë kurrë sa herë që rrëzohem. Shpresoj që viti 2022 ishte i mrekullueshëm për të gjithë ju dhe ju uroj shëndet, forcë dhe lumturi të vazhdueshme në vitin 2023. Përqafime për të gjithë”, shkroi Messi në statusin e tij.

Me familjen dhe të dashurat kanë festuar edhe shumë yje të tjerë të futbollit. Në postimet e tyre në rrjetet sociale ata shihen tepër entuziastë me shpresën që mund të arrijnë suksese të mëdha në fushën e lojës në këtë vit.

Klan News