Futja në binarët e gabuar shkaktoi tragjedinë hekurudhore në Greqi

09:32 02/03/2023

Stacionisti përpara hetueseve pranoi gabimin e tij fatal dhe tanimë përballet me një akuzë të rëndë për vrasje me dashje

Është publikuar momenti kur treni i pasagjerëve me 350 udhëtarë përplaset me trenin e mallrave në veri të Greqisë. Bisedat mes makinistëve të trenit Intercity 6 dhe stacionistit të Larisës të bëra publike nga mediat greke tregojnë sesi stacionisti pa e kuptuar i udhëzon të futen dhe të vazhdojnë udhëtimin në drejtimin e gabuar.

Asnjë prej drejtuesve nuk e kishte kuptuar se sistemi i sinjalistikës së dritës nuk funksiononte. Sipas burimeve hetimore, komandanti i stacionit harroi të që të përdorte çelësin që ndërroheshin binarët dhe nuk e kishte kuptuar që treni kishte hyrë në binar të kundërt dhe më pas e kishte të pamundur që të korrigjonte gabimin e tij në pak minutat e mbetura duke shkaktuar kështu edhe tragjedinë.

Vetë Intercity ishte nisur rreth 48 minuta vonesë nga stacioni hekurudhor i Paleofarsalos nga ku më pas ato pak minuta gjatë nisjes rezultuan fatale teksa u përplas me trenin tjetër. Shefi i stacioni përpara hetuesëve pranoi gabimin e tij fatal dhe tanimë përballet me një akuzë të rëndë për vrasje. Komandanti i stacionit, kishte vetëm një muaj përvojë në këtë pozicion.

Treni, me të paktën 350 pasagjerë, u përplas kokë më kokë me një tren mallrash që udhëtonte në drejtim të kundërt duke bërë që tre vagonët e parë të dilnin nga shinat dhe më pas të digjeshin së bashku me udhëtarët.

Deri më tani, zjarrfikësit kanë gjetur 44 persona të vdekur, por autoritetet besojnë se numri përfundimtar do të jetë më i lartë pasi 19 janë ende të zhdukur. Bëhet fjalë kryesisht për studentë meshkuj dhe femra, të cilët po ktheheshin në shkollat ​​e tyre. Mbi 100 janë të plagosur, 9 prej tyre janë shqiptarë nga të cilët dy në gjendje të rëndë të cilët u shtruan në spital menjëhërë pas ngjarjes së rëndë.

Ngjarja ka shtuar zemërimin mes qytetarëve duke shkaktuar edhe protesta dhe përplasje me Policinë në Athinë jashtë zyrave të operatorit të trenit Hellenic Train. Policia hodhi gaz lotsjellës ndaj protestuesve, të cilët hidhin gurë ndaj forcave të sigurisë dhe i vunë flakën çdo gjëjë që ksihte përreth. Më parë u mbajt një minutë heshtje ku njerëzit vendosën qirinj jashtë zyrave të kompanisë hekurudhore për viktimat.

Një pjesë e shërbimeve hekurudhore të Greqisë u privatizuan në vitin 2017 nën një paketë shpëtimi prej miliarda Eurosh nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Hellenic Train, një njësi e Ferrovie dello Stato të Italisë e cila përvetësoi operacionet e pasagjerëve dhe mallrave, ka ofruar bashkëpunimin me autoritetet për hetimin.

Lugina e Tempes, ku ndodhi përplasja, është një vend i njohur për aksidente. Në vitin 2003, 23 nxënës shkolle u vranë në një aksident pasi autobusi u përmbys.

