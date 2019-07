“Futu në mjet t’mos prangos aty, të t’lidh!”

Një qytetar ka sjellë një video në emisionin “Stop”, ku shfaqet duke debatuar me persona me uniformë policie. Këta të fundit janë me makinë me targa angleze dhe i bëjnë me drita qytetarit, që të ndalojë.

Drejtuesi i emisionit “Stop”, Saimir Kodra, e shpjegon kështu situatën: Të gjithë drejtuesit e automjeteve kanë të drejtë të zbatojnë rregullat e qarkullimit dhe për sa kohë nuk i zbatojnë ato, janë “viktima” të policisë rrugore. Ndalohen, gjobiten, penalizohen etj. Por edhe nëse nuk të ndalojnë në moment, policia me makinë të targuar “policia”, me uniforma policie të ndjek, me drita, me sirenë, të thotë hape krahun, të ndalon dhe ti je i detyruar të japësh të gjithë llojet e dokumentacionit. Historia që do të tregojmë është e një djali që një makinë nga pas, me targa angleze, austriake a çfarë ishin, pra e huaj, jo me targa policie, i bën me drita gjithmonë një djali përpara që të hapë krahun. Sigurisht që ky nuk ndalon sepse në autostradë ku e merr vesh se kush janë. Në një moment, diku tek “Casa Italia”, e ndalojnë dhe dalin 2, se di a janë punonjës policie a jo, i thonë dokumentet. Djali u thotë “kush jeni ju me këtë lloj makinë, me këto lloj targash, unë nuk ju njoh fare. Të vijë patrullë e policisë, asaj i jap dokumentet dhe gjithçka kërkon. Juve nuk ju njoh.” Nuk e di nëse djali ka bërë mirë apo ka bërë keq, por në qasjen time ka bërë shumë mirë që nuk ka ndaluar. E për më tepër me qasjen që ka ai kur flet, që të vijë patrulla e policisë me uniforma, juve nuk ju njoh për policë.

Qytetari: Çfarë ka?

Policët me targa angleze: S’ke vënë rripin e sigurimit.

Qytetari: Si? Me rrip sigurimi isha!

Policët me targa angleze: O djalë! Unë të bëj me shenjë.

Qytetari: Ça, ça? Kush je ti, që më luan dritat mua midis rruge?

Policët me targa angleze: Ou?

Qytetari: Ku e ke makinën e policisë, o vëlla? Ku e di ti se ça halli kam unë?

Policët me targa angleze: Ti e di se ça pune bëj unë?

Qytetari: Ku e ke? S’më intereson fare, mos më prek me dorë! Mos më prek me dorë fare!

Policët me targa angleze: Futu brenda në mjet!

Qytetari: Ku e ke makinën e policisë që më ngre tabelën, që më luan dritat? Nuk futem në makinë unë fare!

Policët me targa angleze: Se desh përplase dy këmbësorë aty.

Qytetari: Jo! Ku i pe që i përplasa? Ku ishin këmbësorët?

Policët me targa angleze: Para meje!

Qytetari: Jo pra jo, nuk ishin këmbësorët. Më bën presion ti mua me makinë personale. S’dua të futem! Shihe ça targash ke ti! Urdhëro! Ja! Je polic, mos më prek me dorë, mos më prek me dorë! Urdhëro, ça targash ke!

Policët me targa angleze: O zotëri!

Qytetari: Ku e di unë kush je ti o vëlla, që vjen e më luan dritat mua?! Ku e di unë, kush je ti?! Po ore, me kamera bëje edhe ti edhe unë e bëj me kamera!

Policët me targa angleze: A ka mundësi, pak letrat e makinës thashë?

Qytetari: Jo!

Policët me targa angleze: Ëëë?

Qytetari: Jo!

Policët me targa angleze: Nuk do? S’ka problem!

Qytetari: Të vijë patrulla e policisë, të jap dokumentet e të gjitha. Ti nuk je polic për mua, o vëlla. Të lutem shumë, me dorë mos më prek sepse je me makinë personale! Thirre patrullën e policisë, t’i jap letrat! Unë letrat juve të dyve nuk ju jap!

Policët me targa angleze: Ou?!

Qytetari: S’i jap, o vëlla! Shih, ça targash ke ti! Ku e di ti se çfarë halli kam unë që më vjen mua me ato targa, që më luan dritat mua mbrapa e më thua mua hap krahun!

Policët me targa angleze: Rri i qetë!

Qytetari: Jo, nuk jam i qetë fare! S’jam i qetë! Nuk jam i qetë! Me këto targa ti, s’më luan dot dritat mua e të më bësh presion për të më zënë rrugën. Vini të dy si cubat mua mbrapa! Ec re se e keni bo si bajgë këtu! Jo pra jo, s’e bën dot presionin!

Policët me targa angleze: Na i nxirr pak dokumentet!

Qytetari: Të vijë zotëria, të flasë, të më japë dokumentet, atij ia jap dokumentet!

Polici: Erdha unë 13!

Qytetari: Po! Ky është punonjës i policisë me këtë. Ti nuk je punonjës policie.

Polici: 13 arrita! Futu pak në makinë të lutem!

Qytetari: Po futem unë në automjet!

Polici: E ke detyrim ligjor, të mos zbresësh nga makina.

Qytetari: Një sekondë!

Polici: Futu pak në mjet djali, futu në mjet! Zbato urdhrin e punonjësit të policisë! Futu në mjet!

Qytetari: Po futem unë në automjet!

Polici: Të të mos prangos aty, të të lidh!

Qytetari: Po jo o, s’më prangos dot!

Polici: Hiqe atë telefeon nga dora, fike atë telefon!

Qytetari: Të lutem, mos prek telefonin!

Polici: Hiqe atë telefon nga dora!

Qytetari: Jo, jo!

Polici: Zbato urdhrin e punonjësit të policisë!

Qytetari: Urdhrin e punonjësit të policisë, do e zbatoj unë!

Polici: Mbylle derën! Futu brenda në mjet!

Qytetari: Të lutem shumë mos bërtit!

Polici: Futu brenda në mjet, po të them!

Qytetari: Të lutem shumë mos bërtit, të thashë! Lëshoje dorën thashë ore, mos bërtit po të them re! Mos bërtit re! O shoku, ça je tu bo, re?!

Polici: O ti djalë! Kush je ti ore, që nuk zbaton urdhrin e policisë?!

Qytetari: Hiqe dorën ore! Po hiqe dorën! Hiqe dorën, shefi!/tvklan.al