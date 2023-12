Fyerje të rënda e mohime, çfarë ndodhi mes kunetërve gjatë telefonatës

18:50 10/12/2023

Rasti i familjes Olldashi me të cilin u njohëm në seancën e ndërmjetësimit të 26 nëntorit, vijon ende. Këtë herë Nashiferi ka përballë kushërirën dhe njëkohësisht kunatën e saj, Bukurien që e ka thirrur në “Shihemi në Gjyq”.

Por një temë tjetër që u prek gjatë seancës së shkuar të “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ishte shtëpia ku qëndron Nashiferi, bashkëshorti i saj dhe vajzën, Dorinën. Kunati, Iliri thotë se shtëpia i përket atij. Gjatë transmetimit, ai kontakton me Eni Çobanin por nuk i përgjigjet pyetjes së ndërmjetëses për certifikatën e pronësisë.

Ilir: Nashiferin nuk dua ta shoh as të gjallë, as të vdekur. Nuk është në familjen time.

Eni Çobani: Nashiferi është në familjen tënde se ka bërë tre fëmijë me këtë zotërinë apo jo? A ka bërë fëmijë me Yllin, vëllain tënd, si s’qenka pjesë?

Ilir: Ylli është i ndarë këtu e 45 vjet.

Eni Çobani: Ylli mund të jetë i ndarë nga trungu i familjes sepse është i martuar por është djali i Merkos dhe këtë të drejtë nuk ia hiqni ju.

Ilir: Ai është i ndarë, ka patur shtëpinë e vet dhe shtëpinë e vet e ka shitur.

Eni Çobani: Po dhe është futur në shtëpi tjetër apo jo?

Ilir: Po është futur në ’96-97, kur u bë piramida.

Eni Çobani: I dashur, jemi në 2023.

Ilir: Ka këtu e 17 vjet që kanë vdekur prindërit e mi kurse unë s’i kam kërkuar as qira, asgjë, të dalë nga shtëpia se unë nesër, pasnesër do nisem me gjithë familjen do vij në Shqipëri, do jetoj atje, do i braktis të gjitha këto këtu.

Eni Çobani: Shumë mirë. Ilir, të lutem, keni ju certifikatë pronësie të kësaj banese?

Ilir: Kush e ka certifikatën, ajo aty përpara? Ka ajo certifikatë?!

Me ton të lartë e të acaruar, Iliri nis të shajë e fyejë Nashiferin. Ai nis të theksojë se nuk e sheh si pjesë të familjes dhe përmend ish-gruan e parë të të vëllait, Yllit. Sa i përket debatit nëse prindërit e tij janë pleqëruar nga Nashiferi siç u tha në seancën e shkuar, thotë se nuk është e vërtetë.

Ilir: Unë nuk e pranoj atë në familjen time! Ajo është e ndarë nga ne!

Eni Çobani: Si qenka e ndarë kur është nusja e vëllait tuaj?

Ilir: Ylli është i ndarë që me gruan e parë!

Eni Çobani: Po pra dakord, është martuar me të dytën, ka bërë dhe fëmijë dhe ka pleqëruar dhe prindërit tuaj dhe jeton në atë shtëpi.

Ilir: Nuk i ka pleqëruar, ka vajtur në ’97-98 atje.

Eni Çobani: Po dhe prindërit tuaj kur kanë ndërruar jetë?

Ilir: Prindërit e mi kanë këtu e 17 vjet që kanë ndërruar jetë!

Eni Çobani: Po pra, kush i ka pleqëruar gjithë atë periudhë?

Ilir: Kush i ka pleqëruar, te shtëpia e Bukuries ka vdekur plaku! Plaku ka pas kërkuar te plehrat e Papërit.

Nashifer: Po se ishte me sklerozë!

Ilir: Është turp! S’ke turp! (Mes Ilirit dhe Nashiferit vijojnë ofendimet).

Nashifer: Turp duhet të kesh ti ore që i the babit mos ma pafsh hajrin!

Ilir: Të kesh turp!

Nashifer: Turp të kesh ti që nuk erdhe njëherë në 15 vjet, erdhe dhe e gjete tët ëmë të vdekur! Që nuk more njëherë në telefon! Që e çove te Bukuria se doje të fejoheshe dhe ta shihte vjehrri se ishte me sklerozë! (Teksa Nashiferi bën këto deklarata, Bukuria nis të bëjë shenjë mohuese me gisht).

Ilir: Të kesh turp!

Nashifer: Turp të kesh ti që nuk i pe për së gjalli! Turp të kesh ti që nuk pyet për vëllain tënd që e ke të paralizuar! Këtë të kesh turp! Që është sot në karrocë!

Ilir: Unë vëllain vij e marr nesër dhe e bie këtu në Greqi!

Nashifer: Po nuk pyet për njeri ti! Një që nuk pyet për nënë e babë nuk pyet për njeri në botë!

Ilir: Ti e ke begenisur ashtu vëllain!

Nashifer: Ke fytyrë ti të dalësh këtu? Ke surrat ti që s’pe tët ëmë e tët atë?

Ilir: Po ti s’ke fytyrë të dalësh në lagje moj! Turp të kesh!/tvklan.al