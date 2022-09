Fyerjet në rrjetet sociale, Marinela Hysa: I kërkoj falje të gjithë njerëzve që kam dëmtuar

12:38 27/09/2022

Marinela Hysa, ish-konkurrentja e “Love Story” ka ardhur në “Shije Shtëpie” në Tv Klan për të treguar se dy muajt e fundit kur ajo bëri bujë në rrjetet sociale, i kanë dëmtuar gjendjen psikologjike. Ajo thotë se është penduar për të gjitha fyerjet që ka bërë ndaj personave që ka përmendur në video dhe se ka vendosur të ndjekë një shembull tjetër. Në fund të programit, Marinela kërkon falje publikisht kundrejt njerëzve të prekur prej saj.

Katerina Trungu: Kërkon falje konkretisht për ndonjë personazh që ke ofenduar në video?

Marinela Hysa: Falje është shumë e gjatë lista, por që sigurisht falje kërkojnë njerëzit e mirë. Unë mendoj që jam njeri i mirë prandaj pranova të vij përsëri këtu tek ju dhe mendova që të ringrihem në aspektin tim shpirtëror, jo për të pretenduar diçka.

Falje i kërkoj të gjithë njerëzve të cilët unë i kam përmendur emrat e tyre sepse një njeri i mirë nuk përmend kurrë emrin e dikujt sepse duket si thashethem ose duket sikur ti do ta dëmtosh atë. E mira është të mos përmendim emrat e njëri-tjetrit, por kur ulemi të flasim për veten tonë edhe ku dalim në Tik Tok ose kur dalim në televizion të flasim për veten tonë. Nuk kemi punë fare me jetën e askujt. Unë personalisht këtë do bëj gjithë jetën time.

Katerina Trungu: Për veten tënde si përfundim, dashuri, falje, çfarë ndien? Çfarë do i bësh vetes?

Marinela Hysa: Jam me fat që jetoj në një familje që më mbështet dhe jam me fat që njerëzit e kanë kuptuar brendësinë time dhe nuk më kanë keqkuptuar.

Katerina Trungu: Ti vetë me veten tënde, i ke kërkuar vetes tënde falje që e rëndove dhe nuk e kontrollove?

Marinela Hysa: Me veten time mua do më duhet një kohë relativisht e gjatë që të kthehem në Marinelën që kam qenë./tvklan.al