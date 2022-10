G7 do ta mbështesë Ukrainën “për aq kohë sa do të duhet”

23:42 11/10/2022

Udhëheqësit mblidhen në një takim urgjent, premtojnë ndihma ushtarake dhe humanitare

Udhëheqësit e G7-s, vendeve të pasura të globit, ranë dakord të mbështesin Ukrainën për “për aq kohë sa do të duhet”. Grupi, i cili u mblodh për një takim urgjent, u zotua të vazhdojë të japë ndihma ushtarake dhe humanitare.

NATO gjithashtu tha se do të qëndrojë në anën e Ukrainës për aq kohë sa do të jetë e nevojshme.

“Ne do të vazhdojmë të ofrojmë mbështetje financiare, humanitare, ushtarake, diplomatike dhe ligjore dhe do të qëndrojmë me vendosmëri me Ukrainën për aq kohë sa do të duhet”, tha grupi në një deklaratë.

Blloku dënoi gjithashtu përpjekjet e fundit të presidentit rus Putin për të aneksuar katër rajone të Ukrainës me referendume të rreme.

Presidenti ukrainas VolodymyrZelensky kërkoi nga G7 forcimin e mbrojtjes ajrore të vendit.

Volodymyr Zelenskiy: Së pari mburoja ajrore për Ukrainën. Kjo është një pjesë e garancive të sigurisë dhe element i formulës sonë të paqes. Kur Ukraina të marrë një sasi të mjaftueshme të sistemeve moderne, sulmet me raketa, do të pushojë.Rusia duhet të izolohet plotësisht dhe të ndëshkohet.

Ai gjithashtu i kërkoi aleancës të mbështesë një mision ndërkombëtar paqeruajtës në kufirin Ukrainë-Bjellorusi. Kjo pasi udhëheqësi bjellorus, Alexander Lukashenko, një aleat i ngushtë i Putinit, ka rënë dakord të vendosë forca me ushtarë rusë në kufirin me Ukrainën.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg tha se blloku ushtarak do të vazhdojë të qëndrojë në krah të Ukrainës.Si sugjeroi se NATO-s i duhet të prodhojë më shumë armë, pasi furnizimet janë pakësuar për shkak të luftës. Për këtë aleanca është në diskutime me vendet anëtare dhe kompanitë e mbrojtjes, tha ai.

Në sfondin e kërcënimeve bërthamore të Putinit Stoltenberg tha se aleanca do të zhvillojë stërvitje për parandalimin bërthamor javën e ardhshme.

Klan News