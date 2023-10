Gabimet si kryeministër? Rama: Kam bërë më shumë se dy, por…

23:13 19/10/2023

Në 10 vite si kryeministri i vendit, Edi Rama thotë se ka bërë maksimumin me vepra duke u treguar gjithnjë i përgjegjshëm.

I pyetur nga gazetari Blendi Fevziu këtë të Enjte në “Opinion” se cilat janë gabimet e tij politike deri më tani, Rama refuzon të japë një përgjigjie, duke theksuar se publikut i intereson se si do të zhvillohet Shqipëria më tej.

-Më përmendni një ose dy gjëra që ju mendoni se i keni bërë gabim në këto 10 vjet.

Edi Rama: Po pse duhet t’i përmend?!

-Po përmendi, për publikun, për transparencë. Çdo njeri bën gabime në jetë, ju s’mund të jeni i pagabueshëm.

Edi Rama: Unë kam bërë më shumë se dy gabime, por nuk kam pse të t’i them ty.

-Gabime politike po flas.

Edi Rama: Po patjetër, më shumë se dy.

-Që janë?

Edi Rama: Po s’kam pse të t’i them ty. Publiku nuk ka nevojë të dëgjojë këto, ka nevojë të dëgjojë se çfarë do bëjmë më shumë, më mirë, si ta zhvillojmë më tutje vendin. Reflektimin tim dhe reflektimin tonë, publiku ka nevojë ta shikojë me vepra, me fjalë, ato janë histori librash, kujtimesh, tani unë… Do të gjesh gjëra dhe s’ke ça gjen, jemi në një moment të Shqipërisë që nuk ke ça gjen.

-Është gjithmonë gota gjysmë e zbrazur ose gjysmë plot, si e shihni?

Edi Rama: Unë mendoj se gota nuk është plot, është gjysmë plot, ka një gjysmë tjetër që duhet mbushur.

-Doja të dija a ndjeni ju një gabim, përgjegjësi në 10 vitet tuaja si kryeministër?

Edi Rama: Mua vetëm përgjegjësia më mban nga mëngjesi deri në darkë, vetëm përgjegjësia më detyron të zgjohem i pari dhe të fle i fundit nga të gjithë ata që unë udhëheq, ose përndryshe duhet të udhëheqë dikush tjetër./tvklan.al