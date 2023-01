Gabimi i QKB-së ngarkon me 5 milionë Lekë të vjetra detyrime qytetaren nga Vlora

21:09 04/01/2023

Aurora Liço nga Vlora në vitin 2015 pezulloi aktivitetin e saj “Internet kafe” të cilin e përdori për rreth 4 vjet në këtë qytet.

Para pak kohësh i kërkojnë nga tatimet të paguajë 5 milionë lekë për shkak se rezulton me detyrime të papaguara për periudhën janar 2018-qershor 2018.

Por çfarë ka ndodhur?

Një zonjë po me të njëjtin emër, por me subjekt “parukeri” në Tiranë rezulton se ka bërë aktivizimin e aktivitetit, por me NIPT-in e pezulluar të Aurorës nga Vlora.

“Stop” zotëron formularin e aplikimit që është bërë në Janar 2018. Ky formular tregon qartë se përveç emrit të njëjtë “Aurora Liço” dhe numrit të NIPT-it, çdo gjë tjetër ndryshon dhe është miratuar duke hedhur firmën, nëpunësja e QKB Tiranë, Blerina Hoxha.

Bashkëshorti i Aurora Liços: Licenca është pezulluar në vitin 2015 dhe më është aktivizuar në vitin 2018 përsëri. Kam pasur një aktivitet sallë interneti në Vlorë dhe e kam pezulluar për arsyet e mia dhe kam pasur probleme me Drejtorinë e Tatimeve në Vlorë. E hapa në vitin 2011 dhe e pezullova në 2015-ën dhe nuk e kam përdorur më.

Gazetari: Befasisht u vutë përballë një fakti të çuditshëm ku tatimet ju kanë kërkuar që të paguani një detyrim të papaguar ose të vonuar që shkon sa?

Bashkëshorti i Aurora Liços: Shkon diku te 5 milionë Lekë të vjetra. Sipas Drejtorisë së Tatimeve duhet t’i paguaj këto shuma sepse sipas tyre është riaktivizuar licenca në Tiranë e jo në Vlorë me partneritet të zonjës që e ka hapur dhe më kanë ngarkuar mua prapë me detyrime.

Sokol Kananaj, drejtor i Tatimeve Vlorë thotë se është në dijeni të rastit. Ai shpjegon, se është këshilluar tatimpaguesi që të ndjekë rrugët e duhura ligjore në QKB, Apelimi Tatimor etj. Pas gjithë kësaj procedure pranohet se ka ndodhur ky problem.

Sokol Kananaj: Ne e dimë rastin në fjalë. Zonja Aurora Liço është aktivizuar nga QKB. Kemi kontaktuar me tatimpaguesin. E kemi këshilluar për të kryer veprimet ligjore, Drejtorisë së Apelimit, Drejtorisë së Përgjithshme QKB-së për veprimet të cilat janë detyrimi i një aktivizimi të padrejtë, gjë për të cilën ne nuk e verifikojmë dot sepse është një institucion që nuk i përket drejtorisë tonë. Për këto arsye, kemi këshilluar tatimpaguesin që të ndjekë të gjitha veprimet ligjore duke iu drejtuar institucioneve më lart. Përgjigjia mesa jemi në dijeni ka ardhur që aktivizimi është bërë gabimisht me një subjekt tjetër, por për të cilën ne nuk ndërhyjmë dot në sistemin tonë pa ardhur një konfimim ose nuk mund të falim detyrimet të cilat janë aktivizuar nga tatimpaguesi ose gabimisht nga institucionet e tjera.

Gazetari: Si mund të jetë rruga më e drejtë dhe nga cilat institucione në mënyrë që të shikohet me imtësi dhe t’i jepet një zgjidhje për të mos ta çuar ndoshta në një organ tjetër siç mund të jetë Gjykata?

Sokol Kananaj: Realisht duhen verifikuar faktet dhe provat pse ka ndodhur ky gabim ose arsyet të cilat e kanë shtyrë tatimpaguesin që të lindin detyrime deri këtu dhe në rast mosrakordimi, bëhet i detyruar që t’i drejtohet institucioneve të tjera ligjzbatuese.

QKB në përgjigjen që i nisi emisionit “Stop”, u shpreh se i është drejtuar Drejtorisë Rajonale të Tatimeve Vlorë ku i kërkon që të merret parasysh se subjekti në fjalë është ngarkuar gabimisht me detyrime tatimore gjë që sipas institucionit, do të zgjidhet./tvklan.al