Botërori 2022 | “Gabuam pak”, Thiago Silva flet pas eliminimit nga Kupa e Botës

21:35 09/12/2022

Një tjetër dështim për Brazilin. “Seleçao” u mund me penallti nga Kroacia dhe u eliminua nga Kupa e Botës. Kapiteni i brazilianëve, Thiago Silva, ka folur për mediat pas ndeshjes ku ka pranuar gabimet e skuadrës së tij.

“Kroacia është një skuadër me kualitete. Mund të ishim më të fokusuar. Nuk jemi mësuar me atë lloj kundërsulmi. Mendoj se gabuam pak. Në topin e dytë që humbëm dhamë mundësinë e kundërsulmit, çka ishte ajo që ata (Kroacia) kërkonte në ato momente, bashkë me topat në ajër. Goli nuk erdhi nga lart, por poshtë. Është e vështirë. Pvarësisht gjithë trishtimit jeta vazhdon përpara. Jam shumë krenar për djemtë për atë që kemi bëri, por fatkeqësisht është pjesë e futbollit”, tha Thiago Silva./tvklan.al