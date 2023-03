Gafa e Kumbullës

20:28 12/03/2023

Mbrojtësi kuqezi shkakton sherr dhe penallti në takimin Roma-Sassuolo, merr karton të kuq

Nga parajsa në ferr! Kjo është ajo që ka përjetuar mbrojtësi kuqezi Marash Kumbulla. Lojtari 23-vjeçar u bë protagonist negativ në sfidën e Serie A të Romës kundër Sasuolos.

Trajneri Zhoze Murinjo e kishte zgjedhur si titullar, pas golit që realizoi në Ligën e Europës kundër Real Sociedad. Por në minutën e 44’, ai gaboi në reagimin e tij kundër lojtarit kundërshtar Domeniko Berardi.

Gjatë një aksioni të Sasuolos, ai ra brenda zonës dhe u përplas me portierin e romanëve, Rui Patrisio, që kishte topin në duar. Kumbullës nuk i pëlqeu agresiviteti i rivalit dhe e goditi atë me shkelm lehtë në kofshë.

Kjo u pasua me një zënkë, ndërsa arbitri i takimit Fabri shkoi për t’u konsultuar me sistemin VAR. Pas rishikimit të pamjeve, ai i dha karton të kuq lojtarit kuqezi dhe akordoi penallti për zigjelbrit, që u kthye në gol. Ky ishte kartoni i dytë i kuq në Serie A për Kumbullën dhe i pari me fanellën e Romës.

