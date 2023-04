Gaforret flirtojnë fshehurazi, Ujorët e ftohtë bien në dashuri, kalimi i Afërditës në Binjak ‘ndez’ lojën e dashurisë

13:55 10/04/2023

Tre ditët e para të kësaj jave janë më të mirat për shenjat e horoskopit e sidomos e marta që përkon me kalimin e Afërditës në shenjën e Binjakëve. Sipas parashikimit të Krisanthi Kallojerit, astrologes së programit “Shije Shtëpie” në Tv Klan, të gjitha shenjat do të kenë përfitime financiare dhe realizime të qëllimeve në planin afatgjatë.

Është shumë e rëndësishme që shenjat të shfrytëzojnë energjinë që sjell kjo javë për të vendosur kontakte të reja që do t’iu shërbejnë. Dashuria është një tjetër aspekt që ngjyroset nga Afërdita e cila në Binjak është lozonjare, sociale dhe shumë flirtuese.

Dashi – Një javë shumë e mirë për ju, fati do të jetë me ju deri të mërkurën dhe gjithë periudhën tani deri në datën 16 Maj. Kjo javë është shumë favorizuese, kjo javë është shumë me fat, veçanërisht e hëna, e marta dhe e mërkura dhe pikën kulminante e arrin të martën. Më të favorizuarit janë të lindurit në këto ditë, pra në datat 10-13 Prill, por edhe të lindurit këtë javë që do të keni ditëlindjen, dijeni që prej kësaj jave e deri në ditëlindjen e ardhshme diçka të mirë do të sjellë ky vit për ju. Në verë mund të shijoni të mirat e këtij muaji dhe t’i ndieni, por duhet të jeni pak më të kujdesshëm. Të lindurit në datën e parë dhe në dy ditët e para të shenjës, pra 21 dhe 22 Mars, deri të mërkurën krijohen kushtet që të keni përmes kontakteve dhe takimeve të realizoni qëllimet dhe projektet tuaja e të keni një përfitim financiar. Duke filluar që të martën, nga data 11 e deri më 7 Maj fokusohuni në marrëdhënie, në komunikimin me njerëzit, në lëvizje, përpiquni të kontaktoni njerëz nga afër, promovoni punën tuaj sepse do ju sjellë suksesin e dëshiruar.

Demi – Kjo javë e deri të enjten, por sidomos në datën 11 krijohen kushtet që të merrni një ndihmë financiare, jo nga puna juaj por mund të jetë një trashëgimi, shfrytëzim i pronës ose thjesht takime me persona të rëndësishëm që do t’i mbani të fshehta dhe do ndihmojnë në realizimin e qëllimeve dhe planeve tuaja, do të jenë një mbështetje për ju në vijim. Nga 11 Prilli e deri më 7 Maj do të keni mundësinë të rrisni të ardhurat tuaja në njëfarë mase, të cilat do të vijnë nga puna. Ata që kanë një biznes duhet të jenë të kujdesshëm në lëvizje, të përfitojnë por të dinë edhe limitet. Më të ndikuar në këtë drejtim janë të lindurit në datat 20 dhe 21 Prill që këto ndryshime do t’i ndiejnë edhe më vonë, gjatë Majit e deri në fund të 2023 e deri në 2024.

Binjakët – Që nga 11 Prilli Venusi kalon në shenjën tuaj dhe do ndiheni më mirë, më komodë, më me qejf. Është hera e parë pas largimit të Marsit nga shenja juaj që ju do të ndiheni prapë mirë dhe do të gjeni qetësi. Do të shkëlqeni dhe do të tërhiqni vëmendjen e të tjerëve pa bërë përpjekje të mëdha. Kështu mund të arrini më lehtë të realizoni dëshirat dhe qëllimet tuaja gjatë kësaj periudhe, deri më 7 Maj. Ata që janë të interesuar të merren me ndryshimin e vetes, favorizohen. Fillimi i javës, veçanërisht e marta, favorizon qëllimet dhe synimet që keni vendosur. Në rrjetin social do të gjeni gjatë kësaj jave partnerin ose njeriun që do ju mbështesë. Më të favorizuar janë të lindurit në datat 10-13 Qershor por edhe ata të lindur në datat 21-22 Maj janë pëprara ndryshimeve pozitive dhe mund të arrijnë diçka në jetën personale e profesionale. Të lindurit rreth datës 26 Maj do jenë përpara pengesave dhe vështirësive në jetën profesionale.

Gaforrja – Nga 11 Prilli e deri më 7 Maj keni mundësinë të gjeni qetësinë shpirtërore dhe e keni shumë të nevojshme sepse Marsi në shenjën tuaj krijon stres, ankth e nervozizëm. Ata që janë të interesuar mund të kenë takime, flirt të fshehtë ose biseda për punën tuaj në mënyrë më intime. Favorizimi i ditëve në shenjën tuaj vjen në sferën sociale dhe karrierën tuaj, janë ditë shumë të mira, nxirrni pjesën më të mirë të vetes dhe mund të bëheni më të famshëm në rrethin tuaj të punës ose shoqëri që do ju sjellë sukses më vonë. Më të favorizuarit janë të lindurit në datat 12-14 Korrik. Njëkohësisht do të keni edhe përfitime ekonomike. Kjo javë premton zhvillime pozitive dhe sukses në akset kryesore të jetës.

Luani – Nëse doni më tepër sukses në karrierën tuaj, në jetën sociale apo personale jini sa më të komunikueshëm. Nga 11 Prilli e deri më 7 Maj dilni, pranoni ftesat, takoni miq, bëni miq të rinj sepse do ndikojnë në zhvillimin dhe përparimin tuaj. Deri të enjten java ju sjell fat, sukses, zhvillim dhe më të favorizuarit janë të lindurit në datat 13-15 Gusht që mund të bëjnë një dasmë, udhëtim jashtë shtetit, studime apo të kenë një sukses në jetë. Në këto ditë, deri në 13 Prill, veçanërisht të martën mund të krijoni një marrëdhënie të fuqishme që do ndikojë zhvillimin dhe përparimin tuaj. Në këtë drejtim më të ndikuarit janë të lindurit në datat 23 dhe 24 Korrik.

Virgjëresha – Kalimi i Venusit te Binjakët nga data 11 e deri më 7 Maj favorizon karrierën tuaj, punën dhe keni mundësinë të lini te të tjerët mbresat më të mira që do të sjellin përfitime në sferën profesionale. Të lindurit në ditët e para të shenjës, 24-25 Gusht mund të bëjnë disa marrëveshje profesionale që do të kenë ndikim pozitiv në rritjen e të ardhurave tuaja. Të lindurit nga data 26-29 Gusht gjendeni përpara përgjegjësive dhe pengesave në fushën e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve ndaj duhet të jeni të kujdesshëm të premten dhe të shtunën. Sa i përket favorizimit të 3-ditëshit të parë të javës do të merrni një ndihmë nga të tjerët, nga bashkëshorti, nga partneri, bashkëpunëtori, të bëni një bashkëpunim për të ardhura më të mira, shitje, blerje apo të merrni kredi. Nëse nuk merrni një ndihmë financiare do të keni një bashkëpunim të barabartë me të.

Peshorja – Kalimi i Venusit në Binjak favorizon udhëtimet, ëndrrat, planet e lidhura me të ardhmen dhe hapen horizonte të reja për ju. Treditëshi i parë i javës favorizon lidhje afektive shumë të mira me perspektivë ose një bashkëpunim fitimprurës. Më të përfituarit janë të lindurit nga data 14-16 Tetor. Të lindurit nga datat 13 Tetor e deri në fund të shenjës përfitoni nga kjo periudhë deri në datën 16 Maj. Të lindurit në dy ditët e para të shenjës do të kenë përfitime shumë të mira në jetën personale, dashuri, përfitim në investim apo një dhuratë. Në fund të javës jini të kujdesshëm në lëvizjet me makinë, shëndetin dhe çështjet familjare që mund të paraqiten.

Akrepi – Kjo javë në fillim të saj e deri të enjten ka të bëjë me punën, nëse jeni në kërkim të saj është momenti ta gjeni. Nuk diihet a do ju pëlqejë, por do ngeleni të kënaqur nga të ardhurat. Do jetë një punë që do ju hapë rrugë dhe do ju sjellë perspektiva të mëtejshme. Fillimi i javës e sidomos të martën keni mundësinë të zgjidhni një çështje familjare dhe të lindurit në ditët e para të shenjës do ndihen të çliruar nga zgjidhja e problemit familjar. Nga 11 Prilli e deri më 7 Maj do të keni përfitime ekonomike, do ndiheni mirë nga ana psikologjike por të premten e të shtunën nuk do jeni të kënaqur me realizimin e dëshirave tuaja, por kjo lidhet më shumë me anën psikologjike sesa realitetin.

Shigjetari – Java është një nga më favorizueset për ju, sidomos e marta që është dita më me fat dhe duhet të përfitoni në maksimum. Jeni të favorizuar në çdo drejtim, si në jetën personale e profesionale dhe më të ndikuarit janë të lindurit në datat 13-15 Dhjetor. Dashuri, fitim ekonomik, dhuratë, gëzim nga fëmiijët, të gjitha mund të bëhen. Mund të bëni një udhëtim nga i cili do të njihni një person me të cilin do të krijoni një marrëdhënie ose përmes kontakteve e takimeve këtë javë do të realizoni një bashkëpunim shumë të mirë. Nga e marta e deri më 7 Maj fokusohuni në bashkëpunime e marrëdhënie sepse do të keni shansin por edhe probleme të vogla. Të premten dhe të shtunën jini më elastikë në marrëdhëniet familjare dhe problemet që do të dalin. Duhet të ngrini barrën e përgjegjësisë, sidomos të lindurit në 10-ditëshin e parë të shenjës.

Bricjapi – Deri të mërkurën do të keni një përfitim ekonomik nga puna juaj ose shfrytëzimi i pronës. Disa nga ju deri të enjten do të kenë mundësinë të hedhin bazat e reja për të ardhmen që mund të kenë të bëjnë me familjen, shtëpinë, të blini një shtëpi të re, të krijoni familjen apo të vijë një fëmijë në familje apo të keni një bashkëjetesë. Aksi më i favorizuar është familje-karrierë, sidomos për të lindurit në datat 11-13 Janar. Nga e marta e deri më 7 Maj jeta e përditshme do të jenë më e këndshme, por edhe me disa pengesa që mund të paraqiten në fundjavë, të premten dhe të shtunën.

Ujori – Kalimi i Venusit në Binjak favorizon jetën erotike, personale por dhe pjesët e jetës që kanë të bëjnë me krijimtarinë, biznesin, ju sjell afër të dashurve, premton zhvillime pozitive në çdo drejtim. Një histori dashurie mund të fillojë për të lindurit në ditët e para të shenjës dhe të lindurit rreth datës 20 Janar dhe kjo histori mund të ketë një pasion dhe do ju preokupojë në vazhdimësi e jo vetëm tani. Deri të enjten do të keni mundësi të keni takime ose udhëtime shumë të rëndësishme për karrierën tuaj. Të premten dhe të shtunën kini kujdes me lëvizjet financiare apo jetën personale sepse mund të keni disa vështirësi.

Peshqit – Kjo javë sjell për ju një përfitim ekonomik por kujdes, do keni përfitim apo mendoni të bëni një shpenzim. Nëse do bëni një shpenzim, duhet të dini limitin tuaj. Të martën nuk përjashtohet mundësia të keni një ndihmë ose përfitim që nuk do të jetë nga puna. Kalimi i Venusit te Binjakët deri më 7 Maj do t’ju bëjë të ndiheni mirë nga ana shpirtërore, të kaloni bukur me familjen e të dashurit, të prisni njerëz dhe të merreni me rinovimin e shtëpisë. Të premten e të shtunën jini të kujdesshëm, më elastikë dhe trajtoni mirë problemet familjare që mund të lindin./tvklan.al