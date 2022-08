Galtier: PSG jo favorite në Champions

23:40 27/08/2022

Trajneri i PSG-së Kristofë Galtië mendon se për skuadrën e tij nuk ka për të qenë e lehtë gara në fazën e grupeve në Ligën e Kampioneve.

Ekipi parisien është pjesë e Grupit H bashkë me Juventusin, Benfikën dhe Makabi Haifan.

“Disa grupe janë shumë më të vështira e disa të tjera më të lehta. Por ky turne angazhon lojtarët, audiencën edhe ekipet aq shumë, sa nuk do të ishte shumë e thjeshtë që të thoshim se PSG është favorite. Dëgjoj median, juve ju lejohet të keni një opinion. Por për mua do të ishte e pavend të thosha që PSG është favoritja e këtij grupi”.

Pas 3 ndeshjesh në Ligue 1, PSG kryeson me pikë të plota dhe me diferencë golash +14. Kundërshtari i radhës do të jetë Monako në “Park dë Prins”.

Tekniku parashikon një ndeshje të vështirë.

“Do të jetë takim i fortë. Monako ka një ekip të fortë, e ata synojnë këtë sezon si titullin edhe një vend në Champions. Javën e shkuar humbën, por Lens është një ekip i mirë. Kujtoj që na mundën sezonin e shkuar. Duhet të jemi të përqendruar. Çdo ndeshje është e vështirë dhe duhet të jemi gati për sfida kundër kundërshtarëve të një niveli të lartë”.

Galtië kërkon përqendrim dhe kujdes nga ekipi, që do të detyrohet të luajë në vazhdim shtatë ndeshje në 21 ditë, e kjo do të jetë tepër impenjative.

Klan News