Game of Thrones i vjen fundi

U paralajmërua që në nisje të sezonit se Game of Thrones do të kishte rekord shikueshmërie dhe ashtu rezultoi. 73 seri të reja të këtij filmi mbajtën pezull një audiencë prej miliona teleshikuesish, duke kaluar çdo serial të luajtur që prej vitit 2014. Tashmë fanatikët e këtij filmi janë në shpresë se do të ketë edhe një sezon tjetër.

Edhe pse me shumë polemika përsa i përket rrjedhës së ngjarjeve, apo edhe gabimeve të shumta në film, fansat përsëri nuk kanë hequr dorë nga seriali i tyre i preferuar. Ashtu si çdo herë, edhe fundi i sezonit të 8 ka thyer çdo rekord audience. Episodi i 73 ka kaluar limitet e parashikimeve duke mbledhur para ekranit 19.3 milionë teleshikues.

Klan Plus