Ganja merr dhuratën nga miku i saj me dy data të gdhendura, zbulohet kuptimi i tyre

18:20 03/03/2023

Në intervistën e saj në “Rudina” në Tv Klan, Ganja rrëfen marrëdhënien e afërt me pjesëtarët e grupit Pro Band, me të cilin bashkëpunon ngushtë prej 7 vitesh. Ndërsa ajo thotë fjalët më të mira për ta, përfaqësuesi i grupit, Moni Rama ka ardhur të surprizojë mikeshën e tij.

Ai ka një dedikim shumë të veçantë për këngëtaren, një disk me foton e Ganjës dhe grupit ku shkruhet “Mbretëresha e baladave” dhe dy data. Kuptimin e tyre e sqarojnë të dy bashkë.

Ganja: 09.01.2023. Hyrja në “Big Brother VIP Kosova”.

Rudina Magjistari: Po pse është vënë ajo datë?

Moni Rama: Aty është data e hyrjes së Ganjës në “Big Brother VIP Kosova” dhe është data e daljes. Aty kanë qenë dy javë, sigurisht që kanë qenë për Ganjën stres brenda sepse ajo nuk e dinte ç’po ndodhte jashtë. Sikur ta dinte ç’po ndodhte jashtë me Ganjën…

Rudina Magjistari: S’do kishte dalë?

Moni Rama: Do kishte qenë më e lumtura në botë. Fillimisht, para se të futej Ganja në “Big Brother”, ne e kishim diskutuar mes nesh sepse duhej që të mos caktonim data në atë kohë sepse Pro Band dhe Ganja janë gjithë kohën bashkë nëpër evente kështu që lamë një pushim të vogël për sa kohë do ishte në “Big Brother”, por reagimet e njerëzve jashtë për këtë kanë qenë shumë të mira dhe shumë të mëdha saqë ajo nuk e dinte ç’po ndodhte jashtë. Unë kisha qejf bashkë me ekipin që të hynte brenda dhe ta shohin njerëzit këtë pjesën e mirë që nuk është Ganja veç një artiste e këngës, por një artiste e jetës./tvklan.al