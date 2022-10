Gara për kampionin e ri të MotoGP

23:50 18/10/2022



Bagnaia mund të shpallet që në Sepang, shpresë për Quartararo e Espargaro



Për herë të parë këtë sezon, Francesco Bagnaia është lider i renditjes botërore të MotoGP dhe tashmë ka në dorë fatin e tij për titull. Me dy gara ende për tu zhvilluar ose e thënë ndryshe me 50 pikë në lojë, piloti piemontez është në krye me 14 pikë më shumë se Kuartararo dhe 27 nga Espargaro, rivalët e tij më të afërt për titullin kampion.

Një çështje që mund të zgjidhet që në garën e radhës, ajo e Malajzisë, nëse italiani do të ketë edhe fatin në krahun e tij. Por për të festuar në Sepang, 25-vjeçari i Ducatit duhet të kombinojë disa rezultate për tu kurorëzuar më pas si kampion i Botës për herë të dytë në histori, pas suksesit të tij në vitin 2018 në Moto2 (moto-dy).

Në rast se Bagnaia fitoi garën dhe Kuartaro nuk shkon më shumë se vendi i katërt, në shtëpinë e italianit do shpërthente festa. Diçka e tillë ndodh edhe nëse ai renditet i dyti dhe Kuartaro nuk pozicionohet më mirë se vendi i shtatë.



Por në këtë rast hyn në lojë edhe Espargaro, me spanjollin që nuk duhet të fitojë për të mos i ndaluar festën pilotit të Dukatit. Podiumi do të thoshte ndoshta titull për italianin edhe nëse do renditej i treti.

Megjithatë ky kombinim duket një mision i pamundur ky për tu shpallur matematikisht kampion, pasi Kuartaro duhet të mos jetë më mirë se një vend i 11-të dhe Espargaro të renditet pas tij. Gjithsesi, një tjetër kombim që e shpall kampion Bagnaia do të ishte edhe vendi i katërt, ndërsa rivalët e tij të mos pozicionohet më mirë se vendi i 14 për Kuartararo dhe jashtë podiumit për Espargaro.

Ndërkaq, italiani mund ta mbyll garën edhe në vendin e 5-të, ndërsa Kuartararo ta përfundojë pa pikë, pra jashtë vendit të 15-të që të shpërblen me një pikë, ndërkaq, Espargaro të jetë jashtë podiumit. Skenare që sigurisht i shkojnë për shtat Bagnaia, i cili është shumë pranë kurorëzimit kampion në një sezon spektakolar dhe me tepër rivalitet.

Klan News