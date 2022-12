Gara për Këpucën e Artë të Superligës

21:00 23/12/2022

Me golin e shënuar ndaj Tiranës, që i dha edhe fitoren Partizanit në derbi, Xhuliano Skuka e pozicionoi vetëm si pretendent serioz për këpucën e artë të sezonit. Sulmuesi i Partizanit tashmë ka vetëm një më pak se Redon Xhixha. Sulmuesi i Tiranës është në vendini e parë të golashënuesve më 11 të realizuar ndërsa Skuka me 10, që është një rendiment i mirë.

Të dy u vlerësuan nga trajneri i kombëtares Edi Reja me praninë në miqësoret para Botërorit me Arabinë Saudite dhe me Katarin.

Ata kanë të përbashkëta, por edhe veçori. Janë të shpejtë të veprimet me top dhe pa top.

Xhixha është driblues shumë i mirë madje edhe në hapësira të ngushta. Ndryshe nga Skuka, ka veti që njeh shumë mirë vendosjen në hapësirë dhe në kohë veçanërisht brenda zone. Ka orientim paraprak duke lexuar mirë lojën e skuadrës së tij në fazë sulmi.

Por dobësia e tij është në veprimet mbrojtëse si dhe kur kundërshtari e markon ngushtë. Kjo u pa edhe në derbi ku dueli u fitua nga mbrojtësi i Partizanit Hadroj.

Nga ana tjetër, Skuka është i paparashikueshëm në situata 1 kundër 1 dhe është i aftë të shënojë nga kënde të vështira.

Sulmuesi i Partizanit arrin t’i shpëtojë markimit duke kaluar nga qëndra në anë. E vështirë për mbrojtësit t’i paraprijnë lëvizjeve të tij. Dobësia është se nuk arrin të driblojnë aq lehtë sa Xhixha. Ka nevojë për më shumë punë në aspektin taktik në sinkronizimin me grupin.

Me sasinë e golave të shënuar në vetëm 15 javë kampionat, pritet që të dy këta sulmues të jenë një mbështetje e fortë për skuadrat përkatëse.

Tv Klan