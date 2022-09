Gara për kreun e ri të SPAK hapet në 16 Shtator

Shpërndaje







15:46 09/09/2022

Kreu i KLP tregon kriteret që favorizojnë kandidatët

Gara për kreun e ri të Prokurorisë së Posaçme pritet të hapet në 16 shtator, në mbledhjen e parë që Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka planifikuar të zhvillojë.

“Drejtuesi aktual i Prokurorisë së Posaçme përfundon mandatin në datën 18 dhjetor dhe ne kemi detyrimin si Këshill që 3 muaj para përfundimit të hapim garën. I bie që javës tjetër, në mbledhjen e ardhshme të Këshillit që kemi fiksuar në datë 16 shtator, një nga pikat në rendin e ditës do të jetë edhe hapja e garës për drejtues të Prokurorisë së Posaçme”.

Në një intervistë për Televizionin Klan, kreu i KLP, Alfred Balla, tregoi më shumë mbi kriteret që favorizojnë më shumë kandidatët.

“Kuptohet që kandidatët që kanë më shumë eksperiencë në drejtim, sepse mundet të jesh një prokuror i mirë, por nuk je menaxher i mirë i një zyre. Kandidatët që kanë spikatur me punën e tyre. Ata që kanë një figurë edhe mediatike dhe marrëdhënien me median dhe publikun për aq sa i takon. Kandidatët që kanë eksperienca në hartimin e akteve nënligjore dhe rregulloreve do i kemi parasysh në përzgjedhje.

Plotësimi i SPAK me 20 prokurorë, sipas Ballës do të duhet të presë, pasi Këshilli është fokusuar në plotësimin e vakancave në prokuroritë e rretheve aty ku mungojnë 104 prokurorë.

“Burimi kryesor i futjes së prokurorëve në sistem është Shkolla e Magjistraturës dhe që kur jemi krijuar kemi emëruar 40 prokurorë. Këtë vit ne emëruam 22. Për të zbutur vakancat i kemi propozuar Kuvendit që të bëhet i mundur ndryshimi i ligjit në lidhje me prokurorët që janë në proces studimi të cilët vitin e 3 të munden ta bëjnë praktikë të pagueshme dhe të punojnë në sistem”.

Kreu i KLP thotë se ndryshimi i ligjit do të sjell më shumë burime njerëzore në sistem.

Tv Klan