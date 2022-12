Gara për SPAK, kandidati Altin Dumani shpalos vizionin: Garancia më e madhe, bilanci që kam në këto 3 vite

Shpërndaje







11:48 16/12/2022

“Ndjekje penale kundër korrupsionit apo krimit të organizuar të çdolloj niveli”

Kandidati tjetër në garë për kreun e SPAK është Altin Dumani. Para anëtarëve të KLP, ai shpalosi vizionin e tij nëse zgjidhet në krye të Prokurorisë së Posaçme.

“Nëse më jepet mundësi për të qenë drejtues i kësaj prokurorie do të behet i mundur ndërtimi i një institucioni sipas vizionit që unë mendoj dhe që ky vizion për ta përmbledhur përmban ndërtimin e një strukture të aftë, që do ushtrojë me sukses ndjekjet penale kundër korrupsionit, apo krimit të organizuar të çdolloj niveli me qëllim që qytetarët që qytetarët e këtij vendi të keni besim tek sistemi i drejtësisë. Unë besoj se suksesi varet nga bashkëpunimi cilësor, institucional, nga puna në grup, nga autonomia dhe pavarësia e organit të Prokurorisë së Posaçme, si nga pikëpamja proceduriale si dhe nga integriteti personal i çdo anëtari të Prokurorisë së Posaçme, si dhe integriteti i institucionit në tërësi”.

Dumani po ashtu tha se garancia më e madhe në ndërtimin e një Prokurorie të Posaçme, sipas tij bilanci që ai ka në këto 3 vite.

“Iu përgjigja thirrjes e KLP për t’u bërë pjesë e Prokurorisë së Posaçme, u zgjodha një ndër anëtarët me një vlerësim maksimal nga ana e KLP. U bënë 3 vjet që jam anëtar i kësaj prokurorie të posaçme dhe ndihem i privilegjuar. Qenien pjesë së saj nuk e kam parë si një vend pune, e kam parë si një mision, një mision shumë i vështirë, dhe këtë frymë kam përhapur tek të gjithë kolegët me të cilët punoj ngushtë. Garancia më e madhe në ndërtimin e një prokurorie të posaçme, është edhe bilanci që unë kam në këto 3 vite”./tvklan.al