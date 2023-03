Gara për Tiranën/ Berisha në Klan News: Këlliçi do mendojë për një qytet të shëndetshëm

21:00 01/03/2023

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, në një intervistë për “Milori Live” në Klan News, thotë se kandidati i demokratëve nuk ka të krahasuar me rivalin e socialistëve, Erion Veliajn.

Berisha tha se Tirana është një qytet i ndotur, e në këtë aspekt, kandidati i PD Belind Këlliçi ka si platformë të parë një kryeqytet të shëndetshëm për banorët.

“Unë besoj se në rast se krahasohen të dy kandidatët është një krahasim si të krahasosh terrin me dritën, llumin me kristalin. Nuk krahasohen kandidatët. Erion Veliaj ka treguar një përçmim të tmerrshëm ndaj qytetarëve. Sot Tirana është 1 nga 10 qytetet më të ndotura. Ka Tirana numrin më të lartë të veturave për frymë? Jo, ka qytete që kanë 4 herë më shumë vetura dhe janë 5 herë më të pastra. Erion Veliaj e ka shprehur publikisht t’ua u vështirësojë përdorimin e makinave qytetarëve. Kjo do të thotë të bësh gjithçka për të ngadalësuar trafikun. Të gjithë ata që janë në trafik i helmon me gazra që lëshojnë makinat që mezi lëvizin.

Belind Këlliçi në radhë të parë do mendojë një qytet i shëndetshëm. E dyta, Belind Këlliçi do të përfillë interesat e plota të qyterarëve. Marrim kullat. Ka në shumë kryeqytete, por nuk gjen kryeqytet ku kullat dalin si kërpudha.

Duke ndërtuar një kullë pa të gjithë hapësirën urbane rreth saj, intoksikon të gjithë banorët sepse shton dendësinë, e çon deri në 20 mijë banorë për kilometër.

Shërbimet e huaja kanë konstatuar se këtu groposen konteinerë me tonelata Euro, tani kanë nxjerrë vendimin ku u lejojnë vetes të venë dorë mbi të paktën 200-300 mijë banesa. Ne kemi privatizuar në ’92 gjithsej ç’kishte Shqipëria 220 mijë apartamente. Nga këta, 200 mijë kanë qenë të para vitit ’83”, u shpreh Sali Berisha. /tvklan.al