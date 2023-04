Gara për Tiranën/ Blerina Gjylameti: Nuk ka kandidat konkurrent përballë Erion Veliajt

21:40 06/04/2023

Deputetja e Partisë Socialiste Blerina Gjylameti nuk konsideron asnjë prej kandidatëve si rival të Erion Veliaj për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet vendore të 14 Majit.

E ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Gjylameti komentoi edhe premtimin e kandidatit të opozitës Belind Këlliçi për transport falas në kryeqytet, duke i konsideruar populiste këto deklarata të tij.

“Nuk besoj se ka një kandidat konkurrent përballë kryetarit aktual të Bashkisë. Nuk ka një kandidat real. Dëgjova kolegun Shehaj që fliste për drejtim të shtabit të z.Këlliçi, ndërkohë përmendi Partia Demokratike. PD, kandidatin zyrtar ka z.Bejko, kështu që ka një problem qoftë në qasjen e tyre se kush do të jenë dhe si i qasen qytetarëve të Tiranës.

Kur flasim si përfaqësues i Partisë së Lirisë apo një koalicioni, pastaj sikundër mund të jetë i Partisë Demokratike qoftë edhe qasja që duhet të ketë, është një betejë politike që do të thotë si do qasesh. PL është një parti e majtë. Po kështu është edhe fushata që bën z.Këlliçi, është një konfuzion total i asaj që thotë dhe asaj që do të realizojë.

Sepse pjesa e populizmit e kemi parë se çfarë ka ndodhur dhe çfarë ka prodhuar në shumë vende të tjera të botës. Të bësh propozime që nuk kanë asnjë lloj logjike ekonomike do të thotë të përdorësh populizmin për të tentuar për të arritur një lloj mbështetje e cila nuk të vjen për shkak të atyre propozimeve që bën dhe nuk ka për të ardhur kurrë”, tha Blerina Gjylameti. /tvklan.al