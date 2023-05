Gara për titullin kampion, Nallbani: Do të luhet deri në minutën e fundit

Shpërndaje







22:00 18/05/2023

Tirana dhe Partizani ruajtën të njëjtën distancë pas barazimit në derbi, 2 pikë, duke treguar që çështja e titullit kampion do të luajë deri në frymën e fundit. Këtë mendim ka edhe ish-portieri Blendi Nallbani, i cili është aktivizuar me të dy skuadrat e kryeqytetit.

“Nuk ishte një ndeshje e fundit që ose fitore, ose s’ka. Ka edhe 3 të tjera pas. Lufta për titull është e hapur deri në minutën e fundit”.

Matematikisht objektivat janë të hapur si për Europën dhe mbijetesën për skuadrat e tjera. Rivalët e ardhshëm të Tiranës dhe Partizanit do të japin më të mirën në fushë sipas Nallabanit.

“Laçi luan për një vend në Europë, por ashtu edhe Vllaznia. Kjo do të thotë që do të jetë një luftë e pastër që nuk do të ketë tolerime. Të dyja i shikoj shumë ndeshje të vështira”.

Blendi Nallbani tregon edhe se ku do ta shikojë trofeun e kampionit.

“Personalisht jam me Tiranën dhe dua që ekipi i zemrës të fitojë titullin”.

Prej javës së 34 ndeshjet do të luhen në të njëjtin orar.

Tv Klan