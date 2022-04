Gara për vendin e tretë në kampionat

23:00 26/04/2022

Kukësi nuk fiton prej pesë ndeshjesh dhe Partizani, Vllaznia e Kastrioti synojnë një biletë për në Europë

Kukësi mban vendin e tretë në renditje, ndërsa deri në përfundim të kampionatit duhen edhe gjashtë javë. Por për verilindorët nuk ka për të qenë e thjeshtë që të ruajnë këtë pozicion në renditje, pasi Partizani, Vllaznia dhe Kastrioti kërcënojnë.

Kukësi ka vetëm 1 fitore në 10 takimet e fundit dhe kjo e ka shtuar presionin në skuadrën e drejtuar nga Diego Longo. Sfida e radhës do të jetë kundër Teutës dhe tekniku italian nuk do të ketë në dispozicion gjashtë lojtarë.

“Të kuqtë” janë në vend të katërt, me 43 pikë, 3 më pak se sa Kukësi. Në javën e 32, ka një përballje mes të dyja ekipeve, që do të ketë rëndësi për objektivin Europë. Vendi i tretë synohet edhe nga Vllaznia që është vetëm 4 pikë larg.

Kuqeblutë do të luftojnë deri në fund, ndërsa në lojë janë edhe 18 pikë. Takimi i radhës është në “Loro Boriçi” kundër Skënderbeut.

Nuk duhet nëvlerësuar edhe Kastrioti, që është ekipi më në formë i momentit, me gjashtë fitore në gjashtë javët e fundit, e me vetëm 1 humbje në 10 sfidat e fundit. Takimi i radhës do jetë pikërisht ndaj Egnatias, që ua ka shkaktuar këtë humbje.

Krutanët janë vetëm 6 pikë larg Europës dhe me formën që po kalojnë, besojnë më shumë se kurrë.

Klan News