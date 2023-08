Gara shpejtësie në vendparkim automjetesh në Durrës, ndëshkohen me gjobë 3 shoferë (Video)

15:03 01/08/2023

Si rezultat i kontrolleve të pandërprera, të ushtruara gjatë ditës dhe gjatë natës, me qëllim parandalimin, konstatimin dhe goditjen e paligjshmërive në çdo formë të shfaqjes së tyre, shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja” të DVP Durrës konstatuan një rast të organizimit të kundërligjshëm të një gare shpejtësie, në një vendparkim automjetesh dhe në disa lagje të qytetit, ndërmjet 3 drejtuesve të automjeteve.

Shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja” ndërhynë menjëherë dhe ndaluan këtë veprimtari të kundërligjshme, shoqëruan në Komisariat 3 drejtuesit e automjeteve, shtetasit O. Sh, E. D. dhe I. N., si dhe në bashkëpunim me specialistët e Qarkullimit Rrugor të DVP Durrës, ndëshkuan me masa administrative 40 000 deri në 110 000 lekë, secilin prej këtyre shtetasve, për organizimin e kësaj gare, për mungesa në dokumentacionet e automjeteve që drejtonin, për pajisjen e këtyre automjeteve me xhama të errët, në kundërshtim me Kodin Rrugor, si dhe për prishjen e qetësisë publike gjatë natës, si pasojë e zhurmave të automjeteve të tyre.

Shërbimet e Policisë Rrugore të Durrësit vijojnë monitorimin e çdo aksi rrugor të qarkut, me pajisje logjistike dhe me patrulla të paloguara./tvklan.al