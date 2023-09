Garat e Formula 1 të ujit në Pogradec, qyteti do të presë për herë të parë aktivitetin vitin e ardhshëm

15:55 07/09/2023

Pogradeci do të presë vitin e ardhshëm garat e Formula 1 në ujë. Fillimi i muajit Korrik të 2024 do të mbledhë në këtë qytet 43 skuadra nga e gjithë bota që do të përfaqësohen në dy disiplina skafeve dhe motorrëve të ujit.

Liqeni dhe qyteti në këtë mënyrë do të kenë një reklamë për turizimin sipas kryetarit të bashkisë, Ilir Xhakolli.

Grupi i organizatorëve u prit edhe nga Kryeministri Edi Rama, i cili tha se në këtë mënyrë Shqipëria përfshihet në hartën e vendeve si Italia, Franca, Spanja, Dubai, Indonezia apo Kina që presin këtë aktivitet.

Rama në rrjetet sociale tha kjo garë paraprin ato të që do të vijnë në Elbasan pas pak vitesh, kur të ketë përfunduar cirkuiti të gjitha testet e kërkuara.

Tv Klan