Nisi sot në Shqipëri edicioni i 108-të i “Giro d’Italia”. Etapa e parë filloi nga Durrësi, për të përfunduar në Tiranë.

Pas 65 kilometrave të para me një terren të sheshtë, çiklistët u përballën me ngjitjen e Gracen përpara se të arrinin në Tiranë, për të vijuar më pas me ngjitjen në Surrel, me pjerrësi deri në 13%.

Tvklan.al sjell nga afër pjesë nga gara, e cila zgjati 164 kilometra. Gara zgjati më shumë se 3 orë.

Dy etapat e tjera do të zhvillohen në Tiranë më 10 Maj dhe në Vlorë më 11 Maj.

