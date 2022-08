Garë e fortë për Frenkie de Jong

23:25 03/08/2022

Chelsea sfidon Manchester United, gati oferta për holandezin

Nuk është sekret tashmë që Frenkie de Jong është në shitje. Holandezi konsiderohet si i sakrifikuari i Barcelonës në këtë merkato vere, gjithmonë në rast se për të mbërrin një ofertë e mirë. Sipas asaj që raportojnë mediat spanjolle, Frenkie de Jong nuk e ka të sigurtë qëndrimin në “Camp Nou”, me të ardhmen që shihet në Premier League angleze.

Në garë për shërbimet e tij së fundmi ka hyrë edhe Çelsi, duke sfiduar kështu Manchester United, në gjurmët e 25-vjeçarit prej kohësh. Blaugranët duan të paktën 80 milionë Euro për De Jong, shifër shumë e lartë në krahasim me atë që dëshiron të ofrojë United.

Në këtë pikë, më të favorizuar janë “blutë e londrës”, të cilët shpresojnë të përfshijnë në negociata mbrojtësit, Markos Alonso dhe Azpilikueta, objektiva real të Barcelonës në këtë merkato vere. Bindja e futbollistët nuk do të ishte shumë e vështirë për londinezët, pasi De Jong do shndërrohej në lojtarin më të vlerësuar në skuadër. Në dy sezonet e kaluara me fanellën e Barcelonës, De Jong ka luajtur 97 ndeshje, duke shënuar 8 gola dhe dhuruar 9 asiste për shokët e skuadrës.

