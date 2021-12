Garë e fortë për kreun e Seria A

19:40 02/12/2021

Napoli ndalet nga Sassuolo, Messia sërish hero për Milanin

Napoli mbetet ende në krye të Seria A edhe pas 15 javësh kampionat. Jugorët nuk shkuan më shumë se një barazim 2-2 në sfidën e zhvilluar të mërkurën në mbrëmje përballë Sasuolës, me skuadrën nga Emilia-Romanja që siguroi një pikë në frymën e fundit. Pjesa e parë nuk prodhoi shumë raste për shënim, me fraksionin e dytë që ishte i mbushur me emocione dhe plot 4 gola.

Fabian Ruiz kaloi në avantazh Napolin, teksa pak minuta më pas, Dris Mertens dyfishoi rezultatin dhe u duk se sigloi fitoren e napoletanëve. Gjithsesi, skuadra e Spaletit nuk arriti dot të menaxhojë siç duhet avantazhin me Sasuolën që u rikthye në lojë me golin e Scamaça. Në fundin e sfidës, Ferrari shënoi golin për 2-2 dhe i dha një pikë me plot vlera Sasuolës. Napoli mbetet në vendin e parë me 36 pikë.

Milan u rikthye te fitorja pas dy humbjeve radhazi dhe mbetet minus një pikë nga kreu. Kuqezinjtë ishin të papërmbajtshëm përballë Xhenoas, duke triumfuar me shifrat 3-0. Zlatan Ibrahimovic zhbllokoi shifrat me një goditje dënimi perfekte. 40-vjeçari i la skenën sulmuesit të momentit në Milanelo, Messias. Heroi i kuqezinjve në Champions League gjeti dy herë rrjetën për të konfirmuar forcën e Milanit. Skuadra e Piolit numëron 35 pikë në vendin e dytë.

