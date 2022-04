Garë e fortë për Kristjan Asllanin

23:52 07/04/2022

Juventus i avantazhuar ndaj Milanit e Interit, Empoli kërkon lojtarin bardhezi

Kristjan Asllani i ka bërë të gjithë për vete në Itali me atë që ka treguar në fushë këtë sezon të parë në Serie A. 20-vjeçari është kthyer në emrin më të lakuar në klubet kryesore italiane, të cilat janë vënë në garë për të siguruar firmën e mesfushorit të talentuar shqiptar i cili po spikat me Empolin. Futbollisti i cili debutoi me përfaqësuesen kuqezi në ndeshjet e Marsit, ka përfunduar në bllokun e shënimeve të klubeve si Interi, Milani e së fundmi edhe Juventusi.

“Zonja e Vjetër” duket se ka një avantazh në krahasim me të tjerët sa i përket firmës me të. “Asi nën mëngë” i bardhezinjve quhet Luka Zanimakja. Futbollisti 23-vjeçar, në pronësi të Juventusit, është i huazuar te Kremoneze dhe është kthyer në një nga lojtarët më të spikatur të Serisë B.

Empoli kërkon këtë futbollist për ta afruar në radhët e veta dhe Juventusi do të ishte i gatshëm t’ua shiste toskanëve nëse ulin pretendimet e tyre për Asllanin. Mesfushori shqiptar vlerësohet 7-8 milionë Euro nga Empoli, por nëse Juventusi kalon Zanimakia te kjo skuadër, atëherë çmimi i Asllanit do të përgjysmohej. Kështu do të bëhej shumë më i thjeshtë kalimin i tij nën urdhrat e Allegri i cili ka kërkuar të rinj dhe të uritur për ciklin e ri që shpreson të hapë te Juventusi.

Klan News