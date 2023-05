Garë e hapur për titullin kampion

Shpërndaje







19:00 08/05/2023

Ankth në Angli, Gjermani dhe Francë

Do të ketë shumë emocione edhe në Gjermani. Bundesliga po mban në ankth të gjithë teksa Borusia Dortmund fitoi 6-0 ndaj Wolfsburg duke e mbajtur distancën me Bayernin kryesues me vetëm një pikë.

Kanë mbetur edhe 3 javë deri në fund të kampionatit. Dortmund do të presë M’Gladbach, më pas do të luajë në transfertë me Ausburgun, ndërsa sfida e fundit është ndaj Mainz. Ndërsa bavarezët në javën e 32 përballen me Shalke, presin Leipzig dhe e përfundojnë sezonin jashtë fushe kundër Këlnit.

Në Francë, PSG edhe pa Messin hodhi një tjetër hap drejt titullitteksa mundi Troyes 3-1. Mbape, Vitinja dhe Fabian Ruiz ishin autorët e golave. PSG kishte humbur tre nga gjashtë sfidat e fundit në kampionat. Tashmë i duhen edhe shtatë pikë për të siguruar matematikisht trofeun.

Gjërat janë më qetë në Angli. Edhe pse Arsenal fitoi ndaj New Castle, gjendet ende në vendin e dytë më 6 pikë më pak se Manchester City që ka një ndeshje mangët.

Tv Klan