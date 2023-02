Garnacho drejt rinovimit

23:50 20/02/2023

Talenti argjentinas do të shpërblehet me një kontratë 5-vjeçare nga Manchester United

Alehandro Garnaço është afër nënshkrimit të një marrëveshjeje të re afatgjatë me Manchester United, me të dyja palët që janë dakordësuar për vazhdimin e bashkëpunimit. Garnaço ka befasuar në këtë sezon, me paraqitjet e bëra në fushë.

18-vjeçari dallohet për lëvizshmërinë në fushë, triblimeve si dhe aftësisë për të shënuar gol, duke bindur trajnerin Erik ten Hag dhe stafin teknik se e meriton që të firmosë një kontratë të re. Lojtari dhe drejtuesit e klubit kanë disa muaj që kanë nisur bisedimet, ndërsa kontrata futbollistit i përfiundon në verën e 2024-ës.

Por sipas ESPN, palët janë shumë afër akordit përfundimtar, ndërsa pengesa e vetme janë të drejtat e imazhit të futbollistit. Garnaço do të firmosë një kontratë pesë vjeçare me “Djajtë e kuq”, ndërsa do të përfitojë nga një rritje e konsiderueshme e pagës.

Nga një futbollist akademie, ai do të ketë të njëjtë rrogë si lojtarët e ekipit të parë. Argjentinasi është kthyer në një element të rëndësishëm të projektit të trajnerit Erik ten Hag dhe nëse vazhdon që të përmirësohet, edhe pagesa do t’i rritet në mënyrë progresive.

