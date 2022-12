Garo: Skenari i protestës, mister. Mblidhemi që t’i tregojmë Europës se jemi në hall

23:01 05/12/2022

Zëdhënësja e Partisë Demokratike, Floriana Garo, u shpreh gjatë emisionit “Opinion” këtë të hënë se protesta e 6 Dhjetorit do të zhvillohet në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.

“Në sheshin ku opozita përgjithësisht i ka bërë protestat. Sheshet janë të qytetarëve, të demokratëve. Para Kryeministrisë, në bulevard. Ne e kemi thënë që do të mblidhemi në bulevard. E ka thënë zoti Berisha disa herë. Ne po nisemi për një protestë paqësore”, u shpreh ajo.

Garo iu përgjigj pyetjeve të gazetarit Blendi Fevziu dhe tha se skenari i protestës është mister.

Blendi Fevziu: Do tentoni ta kaloni kordonin e sigurisë?

Floriana Garo: Unë nuk mund të flas për skenarin e protestës. Ajo do të mbetet për t’u parë nesër.

Blendi Fevziu: Është mister?

Floriana Garo: Po është mister. Ne do të mblidhemi në bulevard dhe do t’i tregojmë Europës që jemi në hall, që Shqipëria është në hall dhe kemi çdo arsye për të protestuar. Sa i përket vendit, po them që po nisemi për një protestë paqësore.

Ndërkohë anëtari i Këshillit Kombëtar të PD-së, Arben Ristani, shtoi se demokratët do të dalin në protestë për t’ju dëgjuar zëri. Ai tha se ajo do të jetë duke respektuar rregullat e sigurisë.

Arben Ristani: Ne nuk vijmë aty për të dëmtuar asgjë, vijmë për të protestuar dhe për të na u dëgjuar zëri. Protesta do jetë duke respektuar rregullat e sigurisë./tvklan.al