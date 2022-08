Gary Busey akuzohet për ngacmim seksual

23:00 23/08/2022

Aktori i famshëm do të përballet me katër akuza në një gjykatë në New Jersey

Aktori i njohur amerikan, Gary Busey, po përballet me një sërë akuzash për sjellje të pahijshme seksuale .

Sipas mediave të huaja, policia kishte marrë ankesa të shumta në lidhje me sjelljen e aktorit, gjatë një konvente vjetore të Monster Menia, të mbajtur më 12 deri më 14 gusht, në Cherry Hill.

Gjatë një deklaratë të lëshuar nga policia, thuhet se aktori do të përballet me katër akuza: dy akuza për kontakt seksual kriminal, një për tentativë për kontakt seksual dhe një për ngacmim, në një gjykatë në New Jersey.

Gary Busey është shfaqur në më shumë se 100 filma, kryesisht në role dytësore. 78-vjeçari u nominua për çmimin Oscar, si aktori më i mirë, për luajtjen e rolit kryesor në filmin, The Buddy Holly Story të vitit 1978.

Klan News