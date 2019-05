Përbërësit:

400 gr domate të buta

50 gr bukë

2 thelpinj hudhër

2 lugë uthull të kuqe

2 speca te kuq

1 kastravec

1 qepë

Vaj ulliri

Kripë

Piper

Përgatitja:

Presim imët qepën, specat, domatet, kastravecat dhe i marinojmë me kripë e piper. Më pas i vendosim në mikser, shtojmë pak bukë të grirë, uthull, hudhra dhe i bëjmë krem të gjitha bashkë.

Në një tigan me vaj ulliri vendosim disa feta bukë që të theket. I marinojmë me kripë e piper dhe e vendosim mbi pjatën me gaspacho./tvklan.al