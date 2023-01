Gati apartamentet për 150 familje te “5 Maji”

16:25 10/01/2023

Kryebashkiaku Veliaj: Së shpejti hedhim shortin për shpërndarjen e apartamenteve

Kryebashkiaku Erion Veliaj, inspektoi punimet në lagjen e re “5 Maji”. Ai tha se së shpejti hidhet shorti për 150 familjet e radhës që do të marrin shtëpitë e tyre.

Erion Veliaj: Kemi përfunduar edhe tre godina të reja, kurse e katërta është në përfundim e sipër. Janë 150 apartamente për të cilat do të hidhet shorti i radhës, ku do të strehohen edhe 150 familje të tjera. Ne do vijojmë me këtë ritëm çdo muaj, për çdo pallat që mbaron, familjet e reja marrin shtëpitë, fillojnë një jetë të re.

Veliaj tha se në këtë zonë do të ngrihen dhe disa institucione publike për të bërë Tiranën policentrike.

“Më vjen mirë që ka filluar edhe ndërtimi i institucioneve publike që do të vijnë këtu, si tatimet, taksat, apo edhe hipoteka e legalizime; pra, këtu do të ketë edhe zyra të administratës, për të dhënë mesazhin se ne si shtet, si bashki, si qeveri, besojmë te ky projekt dhe po transferojmë edhe një pjesë të madhe të stafit tonë, të punonjësve. Ideja jonë e Tiranës policentrike, me Kinostudion, Kombinatin, “5 Majin”, Laprakën, Saukun, Farkën po kthehet realisht në një projekt që njerëzit mund ta shohin dhe ta prekin”, u shpreh Veliaj.

Kreu i Bashkisë u bëri thirrje qytetarëve që të mos bien pre e partive që duan të bllokojnë punimet për vota.

