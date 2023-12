Gati dosja për ekstradimin e Gëzim Çelës

Shpërndaje







16:05 13/12/2023

SPAK ia ka përcjellë Ministrisë së Drejtësisë për të nisur procedurat

Prokuroria e Posaçme ka gati dosjen për procedurat e ekstradimit të Gëzim Çelës nga Kosova.

Materiali i përpiluar nga SPAK që lidhet me akuzat që rëndojnë ndaj 55-vjeçarit i është përcjell Ministrisë së Drejtësisë.

Kjo e fundit pritet ta dërgojë në Kosovë, në mënyrë që brenda 40 ditësh gjykatat kosovare të dalin me një vendim për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë.

Çela, një personazh i njohur për drejtësinë shqiptare, ishte në kërkim që prej vitit 2014 për trafik të lëndëve narkotike. Ai tentoi të trafikonte në atë kohë kokainë nga Kosova në Shqipëri, teksa në banesë iu gjetën 207 kg kanabis, 22 kg heroinë, 500 gramë kokainë dhe 14 armë zjarri të llojeve të ndryshme.

Për këtë episod ai është dënuar me 10 vite e 8 muaj burg nga ish-Krimet e Rënda. Ndërkohë, SPAK e konisderon përgjegjës në rol drejtuesi, edhe në rastin e trafikut të kokainës goditur në Gusht të këtij viti.

Ai bashkë me anëtarë tjerë të grupit tentuan të këmbenin kanabis me kokainë në det me anë të një mjeti lundurese të nisur nga Lugina e Patokut.

Tv Klan