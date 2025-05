Në platformën e Jorida Tabakut, e cila kandidon në listën e hapur të Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, objektivat kryesore janë 3. Duke qenë se ka një ekspertizë të lartë në ekonomi, i di mirë angazhimet që do të ndërmarrë në parlamentin e ri.

Në një intervistë me “Opinion” në Tv Klan, Tabaku shprehet se nuk do të reshtë për të mbrojtur ekonominë e familjes ndërsa do t’i përkushtohet luftës ndaj korrupsionit dhe arsimit. Një nga pikat më të forta që Tabaku ngre është mbështetja ndaj grave, duke përfshirë edhe një ndihmë për gratë që nuk punojnë.

Jorida Tabaku: Objektivat e mia kryesore janë fokusi te 3 shtylla të cilat i kam përzemër. Lufta ndaj korrupsionit dhe kam një paketë ligjore gati të cilën nuk e votuam dot gjatë mandatit që përfundoi, një paketë ligjore që ka në fokus luftën ndaj korrupsionit dhe mënyrën sesi sistemi mund të përmirësohet dhe së dyti, të rinjtë, familjet, gratë, zonjat. Këto janë grupet të cilat unë do të punoj, do të dëgjoj, do të flas për to. Kam fokus të veçantë edhe për arsimin sepse duke qenë nënë vetë jam takuar me shumë zonja të cilat më kanë folur për probleme dhe për shqetësime, që kanë fëmijët në një moshë pak më të rritur. Shqetësime për cilësinë e arsimit, shqetësime për drogën në shkolla, shqetësime për bullizmin e fëmijëve, shqetësime që ne na duken pak larg. Ky është fokusi kryesor, por edhe gratë që punojnë e që nuk punojnë se ka shumë gra të cilat nuk e kanë luksin e punës sepse detyrohen që të rrinë në shtëpi për t’u kujdesur për fëmijët, që të rrinë në shtëpi ndoshta për familjarë të cilët mund të kenë kufizime të veçanta. Ne duhet të kujdesemi që edhe këto gratë që bëjnë punën e shtëpisë të kenë pagesën e sigurimeve shoqërore, të kenë mënyrën e tyre që t’u njihet edhe ky si kontribut në punë. Ndërkohë për gratë që janë në punë ne duhet të krijojmë çdo mundëësi dhe facilitet për t’i ndihmuar ato, qoftë për të hapur një biznes, qoftë për të avancuar në karrierë dhe qoftë për të shfrytëzuar gjithë potencialin e tyre./tvklan.al