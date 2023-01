Gati për fillime të reja, këto janë tre ditët më me fat të javës sipas horoskopit

13:32 16/01/2023

Atmosfera planetare do të ketë dinamizëm gjatë kësaj jave dhe mbarëvajtje të situatave pas kthimit të Mërkurit në të drejtë në datën 18. Prapavija e Marsit, planetit që ndikon në ambiciet e planet tona gjithashtu ka përfunduar ndaj tashmë jemi gati për fillime të reja. Krisanthi Kallojeri, astrologia e ftuar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan zbulon tre ditët e kësaj jave kur jeni më të favorizuar për qëllimet tuaja.

Krisanthi Kallojeri: Kemi dhe këtë javë një javë dinamike, më në fund në datën 18 Mërkuri del nga prapavija dhe shkon në të drejtë kështu që pengesat, keqkuptimet, vonesat, anulimet, ikin nga skena planetare dhe nga jeta jonë e përditshme. Treditëshi, e marta, e mëkura dhe e enjtja janë tre ditë shumë të mira për biseda, për kontakte, por sidomos të enjten nuk duhet të kalojmë kufijtë. Nuk mund të insistojmë me tonet se mund të humbasim shumë lehtë kontrollin, çdo gjë duhet ta kemi në kontroll dhe të përfitojmë vetëm anën pozitive të ditëve. Në datën 29 kemi një Hënë të re në shenjën e Ujorit ku më në fund Marsi e Mërkuri janë kthyer në kurs të drejtë dhe mund të bëjmë fillimet e reja që kemi planifikuar dhe të çojmë jetën tonë më tutje.

Mërkuri në prapavijë ndikon drejtpërdrejt në jetën e përditshme sidomos në çështjet lidhur me komunikimin, lëvizjen, mbarëvajtjen e çështjeve ligjore, kontratave apo punës. Lidhur me dashurinë, do të kemi edhe një tjetër lëvizje interesante të Afërditës në Ujor, pra dashuria do të takojë mendjen dhe do të ndodhin zbulime interesante.

Pamela Jonuzi: Përveç kësaj kemi një ngjarje tjetër të rëndësishme, do kemi Venusin, pra Afërditën në Ujor që do të thotë do kemi kohë të dashurojmë të çuditshmen. Ujori është një shenjë shumë intelektuale, është një shenjë shumë e apasionuar pas inteligjencës, intelektit, pra nuk do duam më këtë gjënë e zakonshme, por do mësojmë të duam lirshëm, të duam pa komplekse, pa korniza, kështu që do jetë një mësim i mirë.

Krisanthi Kallojeri: Venusi në shenjën e Ujorit, është e mirë kjo që dashurojmë atë të çuditshmen, por Venusi i mirë është, pasi ka të bëjë edhe me ndjenjat tona, ka të bëjë edhe me anën ekonomike, mirë është të gjendet në shenja që ndjehet mirë Venusi. Sa më mirë ndihet Venusi, aq më shumë gjëra mund të na japë nga ana ekonomike dhe sentimentale, marrëdhëniet tona janë më të mira. Venusi ka një përgjegjësi për marrëdhëniet midis njerëzve, sa më të mirë ta kesh të vendosur Venusin në hartën tënde, aq më shumë të simpatizojnë ose bëhesh e pranueshme nga të tjerët. Venusi tani në shtëpinë e Ujorit është një çikë e ftohtë për mendimin tim, është ajo…

Enxhi Valteri: Si Ujori që është akull.

Sipas astrologes, vendosja më e mirë e Afërditës është në shenjat Dem, Peshore dhe Peshqit ku ajo mund të tregojë të gjithë potencialin e saj./tvklan.al