Gati qeveria hije e PDK-së në Kosovë

Shpërndaje







17:28 17/04/2022

Emrat e ministrave do bëhen publikë në ditët në vijim

Partia Demokratike në Kosovë shumë shpejt do të ketë qeverinë e saj hije. Shefi i grupit parlamentar i kësaj force politike, Abelard Tahiri thotë se nisma e ndërmarë disa javë më parë është drejt finalizimit dhe shumë shpejt do të bëhen publikë edhe emrat që do të drejtojë çdo dikaster hije.

Abelard Tahiri:Ky organizim është në finalizim e sipër dhe kush do të jetë pjesë e saj besoj që do ta kuptoni ditëve në vijim. Unë kam angazhim në Parlamentin e Kosovës si shef i Grupit Parlamentar me një përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe dhe për emrat që do të jenë pjesë e kabinetit të qeverisjes së mirë të PDK-së, do t’i kuptoni ditëve në vijim.

Sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës, Betim Gjoshi, ka sqaruar se kabineti do të ketë ekspertë të fushave të ndryshme pa përjashtuar njerëz që mbajnë funksione brenda partisë apo njerëz që kanë funksione edhe në Kuvendin e Kosovës.

Betim Gjoshi: Kjo do të funksionojë si një qeveri brenda partisë së PDK-së, do ta ketë drejtuesin e vet, zëvendësit e saj, koordinatorët për departamentet të cilat do të themelohen dhe do ta ketë edhe numrin e caktuar të ekspertëve. Mbledhje të rregullta dy herë në muaj.

Fokusi kryesor i i këtij kabineti është të bëjë një opozitë të fortë karshi qeverisë si dhe të ofrojë ide dhe alternative konkrete zgjidhje për çdo problem.

Këshilli Drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës më 28 Mars dha dritën jeshile për krijimin e qeverisjes së mirë dhe për funksionimin e tij miratoi edhe një rregullore të veçantë.

Tv Klan