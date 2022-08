Gati shkolla 9-vjeçare “Bashkim Fino”

22:30 12/08/2022

Çel dyert në Shtator për 1100 nxënës

Shkolla e re 9 -vjeçare Bashkim Fino do të jetë një nga 12 shkollat e reja që do të çelë dyert këtë Shtator. E vendosur në Njësinë Bashkiake Nr.2 në kryeqytet ajo do të mikëpresë 1100 nxënës të arsimit 9-vjeçar dhe 150 fëmijë që do të ndjekin parashkollorin.

Punimet për ndërtimin e shkollës së re janë drejt fundit dhe u inspektuan nga kryebashkiaku Erion Veliaj. Ai e cilësoi këtë një tjetër xhevahir që i shtohet kryeqytetit.

Godina e re do të zgjidhë edhe problemin e mësimit me dy turne në këtë zonë.

