Gati shkollat “Nënë Tereza” dhe “John F. Kennedy”

19:00 12/10/2022

Veliaj: Një kampus që ndryshon imazhin dhe ekonominë e zonës

“Nënë Tereza” dhe “John F. Kennedy” janë dy shkollat e reja që kanë çelur dyert në Kodër Kamëz. Ato janë pjesë e një kampusi të ri për arsimin parauniversitar ku ofrohet cikli parashkollor, 9-vjeçar dhe gjimnazi. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, në inaugurimin e mjediseve të reja theksoi ndikimin që do të ketë në imazh dhe ekonomi.

“Këtu nuk kemi ndërtuar vetëm një shkollë, por një vatër që prodhon energji të mirë për Kodër Kamzën. Është një kampus i jashtëzakonshëm, që unë besoj se do t’i ndryshojë fytyrën, imazhin, reputacionin dhe ekonominë zonës, siç asnjë projekt tjetër nuk e ka bërë më parë”.

Ashtu si shumë projekte, dhe ky sipas Veliajt nuk ka qenë i lehtë.

“Kur kujtoj se çfarë kemi hequr për këtë shkollë, me debatet – madje kemi pasur edhe një debat live në Kryeministri me rektorin e asaj kohe – me armiqësi pa kuptim, me sulme pa logjikë, me urrejtje të pashpjegueshme për një pronë private, të cilën e blemë sa “frëngu pulën”, kur thonë tironsit, për t’u siguruar se pikërisht këtu, ku ndahet Kamza me Tiranën, ne, në vend që ta trajtonim si një zonë me mur, si një zonë kufitare me gardhe, si një zonë që na ndan, e trajtuam si një zonë që na bashkon. Asgjë nuk e bashkon më shumë një komunitet sesa shkolla”.

Kryebashkiaku i Tiranës tha se vendosja e emrave të mëdhenj si Nënë Tereza apo ish-Presidentit amerikan John F. Kennedy, për këtë të fundit erdhi edhe si simbolikë e bukur në 100-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe SHBA.

