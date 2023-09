Gati spektakli i së dielës në “Love Island Albania”

23:17 16/09/2023

Shtëpisë së dashurisë pritet t’i shtohen dy hyrje të reja

Love Island Albania, reality show që mban si kryefjalë dashurinë, ka arritur të rrëmbejë vëmëndjen e të gjithë publikut por edhe mediave ndërkombëtare me ndodhitë, romancat, xhelozitë dhe çiftet e krijuara.

E ndërsa sytë janë në prime-in e të dielës mbrëma, këtu në Tv Klan, të gjithë po punojnë për spektaklin e madh, ndërsa janë zhvilluar provat gjenerale te “Love Island Albania”, ku duket se gjithçka është superuar me sukses.

Në orën 21:00 në ekranin e Tv Klan, “Love Island Albania” në drejtimin e Luana Vjollcës pritet të jetë një spektakël i jashtëzakonshëm me dy hyrje të reja, me rikrijimin e çifteve, të eliminuarin Sergei dhe përballjen e tij me Ildën, e sigurisht me komentet pikante të opinionistëve të Love Island Albania, Olti Curri dhe Dalina Buzi.

