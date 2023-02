Gatuhet me gjalpë e miell dhe pritet me gërshërë, tradita malësore e “djathit të ziem”

17:45 10/02/2023

“Djathi i ziem” është një nga 4 produktet e certifikuara “Made in Albania”. Gjovalin Hasanaj është prodhuesi që gëzon këtë certifikim nga Ministria e Bujqësisë për të ruajtur traditën e vjetër të Malësisë së Madhe.

I ftuar këtë pasdite në “Rudina” në Tv Klan, ai shpjegon se pas studimeve dhe udhëtimeve në Europë, vendosi të jepte kontributin e tij në biznesin e familjes. “Djathi i ziem” ka karakteristikë teksturën e tij elastike dhe duhet gatuar përpara konsumimit.

Gjovalin Hasanaj: E ka marrë emrin “djathë i ziem” pikërisht ngaqë gatuhet dhe unë jam një njeri që e kam vazhduar sipërmarrjen e familjes sime. Familja ime e ka pasur traditë mbarështimin e të imtave dhe në vitin 2010 morën përsipër që të fillonin një baxho të vogël, pastaj vit pas viti e kemi rritur. Unë kam studiuar në Tiranë, kam bërë edhe eksperienca të tjera në Europë, nëpër disa shtete por e kam parë si mundësi që të kthehem në fshat dhe t’i jap një shtysë atyre njohurive që mora në studime t’i kthej në biznesin e familjes. Sigurisht që duhet mund dhe përkushtim.

Rudina Magjistari: Kur e shikon duket si brumë mielli, si çamçakëz ndoshta, elastike.

Gjovalin Hasanaj: Bazën e djathit e prodhojmë ne sipas një ecete që jemi munduar ta kuptojmë dhe përmirësojmë si e kanë bërë duke pyetur gjyshet dhe familjarët tanë.

Rudina Magjistari: Pra e ruan këtë lloj mase apo jo, kështu është edhe kur e konsumojmë?

Gjovalin Hasanaj: Po, ky gatuhet me pak gjalpë, me pak ujë dhe me pak miell, kryesisht miell misri dhe nevojitet diku rreth 10-15 minuta kohë që të gatuhet dhe pastaj shërbehet si meze për miqtë tanë në Malësi të Madhe.

Rudina Magjistari: Kur shërbehet si meze…

Gjovalin Hasanaj: Është elastike.

Rudina Magjistari: Shkëputet një kafshatë lehtësisht se më duket shumë e ngjitshme si masë?

Gjovalin Hasanaj: Ne përgjithësisht përdorim gërshërë ose pirun që shkëputet dhe shërbehet me pak mjaltë sipër./tvklan.al