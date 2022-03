Gazetarët e pyesin për Sali Berishën, Rama: Unë flas për të gjallët ju…

19:22 30/03/2022

Gjatë prononcimit për mediat nga selia rozë, Kryeministri Edi Rama është pyetur në lidhje me Sali Berishën dhe nëse do të bashkëpunojë me të nëse ai vjen në krye të PD.

Pyetje: Nëse vjen Berisha në krye të PD do të bashkëpunoni me të?

Edi Rama: Unë flas për të gjallët ju flisni për të vdekurit./tvklan.al