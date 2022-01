Gazetarët kërkojnë të hyjnë brenda godinës së PD, Gazment Bardhi: Po bëhen punime, detyra jonë të marrim çdo masë

15:01 07/01/2022

Pas largimit të Sali Berishës nga oborri i selisë së PD, Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, ka dalë në një komunikim për mediat duke e akuzuar ish-Kryeministrin se paralajmëroi akte dhune për protestën e së shtunës dhe se shoqërohet nga persona të inkriminuar.

Por gazetarët të cilët kanë qenë në komunimin e Bardhit, i kanë kërkuar Sekretarit të Përgjithshëm të PD-së që të hapë dyert e selisë blu dhe brenda të hyjnë kamerat për të parë nëse janë përforcuar dyert dhe dritaret me hekur dhe material të blinduar.

Por Gazment Bardhi u shpreh se brenda godinës së Partisë Demokratike po kryhen punime.

Pyetje: Pas publikimit të disa fotove dhe videove ku shfaqen dyer të blinduara dhe që në fakt ju e keni mohuar, a do të na lejoni në këto momente të futemi në selinë e PD për të provuar qoftë dhe për të përgënjeshtruar nëse janë fake ato pamje që kanë dalë?

Gazment Bardhi: Është fakt i njohur publik që në selinë qëndrore të PD janë duke u kryer punimet. Këtë nuk e ka mohuar askush. Janë duke u bërë punime nga më të ndryshmet. Sigurisht që nën përgjegjësinë që na kanë ngarkuar demokratët është detyra jonë të marrim çdo masë për të shmangur çdo mundësi përplasje mes demokratëve. Nuk mundemi ne që meqënëse Sali Berisha ka humbur arsyen dhe me njerëzit e tij bën thirrje për gjakderdhje në selinë qëndrore të demokratëve, ne të lejojmë këtë shoë dhe t’i bëjmë këtë dhuratë të çmuar Edi Ramës dhe regjimit të tij. Sali Berisha ka vendosur t’i bëjë dhuratë regjimit të Edi Ramës duke përplasur demokratët me demokratët për hallin e tij personal, përgjegjësia jonë është të mbrojmë interesin e Partisë Demokratike dhe të mos lejojmë përplasje mes demokratëve. Nuk ka asnjë derë të blinduar të asnjë zyre në selinë qëndrore të PD. Çdo zyrë e selisë qëndrore të PD ka të njëjtat dyer dhe të njëjtat dritare që ka patur gjithmonë. Dritaret me blind, asnjë derë e asnjë zyre nuk është përforcuar me hekur. E vetmja derë e veshur me hekur është dera ku ndodhen panelet elektrike të godinës qëndrore të Partisë Demokratike.

Pyetje: Pse nuk hapen dyert e selisë dhe të hyjë media t’i verifikojë?



Gazment Bardhi: Sepse në këtë moment brenda selisë qëndrore është duke u punuar. Media interesin më të lartë të vetin ka se çfarë ngjyre po lyhen muret e PD, kjo ka zero interes për opinionin publik. /tvklan.al