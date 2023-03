Gazetari: Kryebashkiaku i Bulqizës e pa arrestimin e tij në televizor

23:23 16/03/2023

Lefter Alla, kryebashkiaku i Bulqizës dhe 12 persona të tjerë, pjesa më e madhe vartës të tij u arrestuan me urdhër të SPAK për abuzim me një tender me vlerë 3.2 miliardë lekë. Për të përcjellë më shumë detaje rreth këtij hetimi, në studion e Opinion, ishte i ftuar këtë të enjte gazetari Eni Ferhati. Mes të tjerash gazetari tha se Alla u njoh me faktin se ndaj tij kishte një urdhër arrest përpara se të arrestohej nga efektivët e policisë, për shkak të rrjedhjes së informacionit.

Blendi Fevziu: Sa ishte vlera e këtij tenderi?

Eni Ferhati: 2.8 mln euro, ose 323 milionë lekë të reja, për rrjetin e Ujësjellësit në lagjen e vjetër të Bulqizës. Tenderi është bërë në Prill të vitit 2021. Ndryshe nga kallëzimet e tjera që ka pasur në SPAK për abuzime me tenderat, këtë herë hetimi ka nisur pas një material referues të njësisë E në Policinë e Shtetit. Është njësia për hetimin e krimeve ekonomike financiare.

Blendi Fevziu: Ka pasur sinjalizim për këtë?

Eni Ferhati: Policia është vënë në dijeni mesa duket dhe SPAK e ka regjistruar në Janar të vitit të kalua. Është procedimi numër 9 i vitit 2022, ku ka nisur dhe më pas hetimet për këtë çështje. Kryesisht është i bazuar në materiale dhe praktikat që ka ndjekur bashkia.

Blendi Fevziu: Cili është thelbi?

Eni Ferhati: SPAK ka arritur në përfundimin që anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, kanë ngritur një mekanizëm me urdhër të kryetari të bashkisë dhe nënkryetares, për të favorizuar fillimisht bashkimin e dy operatorëve që kanë fituar tenderin. Por më pas çfarë ndodh. Në mënyrë eventuale ka ndodhur që punimet për këtë tender të fituar nga dy operatorët ekonomikë, janë kryer nga një kompani e tretë e cila rezulton që është lidhje e ngushtë e kryetarit të bashkisë, Lefter Alla. Edhe ky person është me masën e sigurisë arrest me burg.

Blendi Fevziu: Pra e ka marrë një kompani tjetër dhe punimet i ka kryer një tjetër.

Eni Ferhati: Ne në fakt sot nuk e dimë sepse SPAK ka qenë shumë i centralizuar në dhënien e informacionit. Nëse Ujësjellësi i ri është funksional apo jo në radhë të parë. Ditën e djeshme ka ndodhur edhe diçka, që kryetari i Bashkisë Lefter Alla, për hir të së vërtetës e ka parë arrestimin e tij fillimisht në televizor, ndonëse nuk ishte ekzekutuar urdhri.

Blendi Fevziu: Si e ka parë në televizor?

Eni Ferhati: E vërteta është që ka pasur një rrjedhje informacioni.

Blendi Fevziu: Dhe televizioni e nxori para se të shkonte policia për ta arrestuar?

Eni Ferhati: Ekzekutimi ende nuk kishte ndodhur. Zoti Alla është banor i qytetit të Tiranës. Po rezulton se ai shpeshherë qëndronte dhe në qytetin e Bulqizës tek vëllai i tij dhe është dashur një kohë relativisht e gjatë po themi që forcat e policisë të mbërrinin deri në Bulqizë për ta arrestuar. Por fillimisht kjo ka qenë situata. Për hir të së vërtetës ai ka pasur mundësi që edhe t’i shmangej arrestimit.

Kjo nuk është hera e parë që kryebashkiaku i Bulqizës përballet me drejtësinë. Në Janar të vitit 2020 u publikua një video ku Alla u akuzua se konsumonte kokainë, por çështja u pushua me argumentin se nuk ekzistonte fakt penal ndaj tij./tvklan.al