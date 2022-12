Gazetari tregon se çfarë i tha nëna e 31-vjeçarit që sulmoi Berishën

23:14 06/12/2022

Gazetari Eni Ferhati intervistoi këtë të martë nënën e Gert Shehut, 31-vjeçarit që goditi me grusht kreun e Partisë Demokratike, Sali Berisha. Në studion e Opinion, gazetari përcolli më shumë detaje nga ajo që kishte arritur të mësonte mbi 31-vjeçarin.

Eni Ferhati: Në muajin gusht të këtij viti ai ka patur një precedent tjetër, ka rrahur dhe është akuzuar për plagosje të lehtë me dashje të një bashkëmoshatari të tij, por është proceduar në gjende të lirë. E ëma thotë se është dërguar me ambulancë, i shoqëruar dhe me polici, në urgjencën e Psikiatrisë, kur ka shfaqur shenja agresiviteti. Njihet si përdorues kanabisi, heroine, pra nuk është një emër i panjohur për policinë.

Blendi Fevziu: Ishte në punë?

Eni Ferhati: Ai kishte një punësim të përkohshëm si shpërndarës i picave me motor. Nga ana tjetër rezulton që është edhe i pajisur me leje drejtimi.

Blendi Fevziu: Po nëse ka probleme të shëndetit mendor 5 vjet dhe pajiset me patentë, kjo është e tmerrshme.

Eni Ferhati: Problemi është rinovimi i lejes së tij të drejtimit.

Blendi Fevziu: Ku i gjente lekët për heroinë ky, shpërndarës picash?

Eni Ferhati: Nga ajo që kuptova dhe personat që kontaktova, ndihmohej nga banorët e zonës, të afërm sepse vinte dhe nga një familje e vështirë, prindër të divorcuar, pra nuk kishte patur një jetë të mirë.

Blendi Fevziu: Kishte vëllezër, motra?

Eni Ferhati: Jo nuk kishte, sipas edhe komunikimit që pata edhe me të ëmën. Kishte një punë sezonale, sepse nuk ishte i qëndrueshëm. U mundova të kuptoj në rast se ai mund të ishte i ndikueshëm qoftë edhe nga frekuentimi, dhe nëna tha që ai nuk ka një shok që unë mund të them që ai e ka vërtetë shok/shoqe, pra ishte një person i mbyllur. Megjithatë nga lëvizjet, mënyra, fakti që paska qenë dhe pranë oborrit të PD, patjetër që ka vend për hetim, për të parë përse pikërisht këtë ditë dhe nominalisht doktor Berishën…

Blendi Fevziu: Mund të jetë dhe rastësisht, edhe i doli përpara si në rastin e Macron-it.

Eni Ferhati: Që ka ceduar siguria private e zotit Berisha, kjo është mëse evidente. Por nga ana tjetër ka ceduar dhe siguria e zotit Meta, i cili edhe pse nuk gëzon asnjë post publik aktualisht, si ish-president mbrohet nga Garda e Republikës./tvklan.al