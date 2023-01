Gazetarja: Dhjetëra milionë Euro dëme nga përmbytjet në Kosovë

13:28 23/01/2023

Situata e motit të keq ka sjellë problematika në Kosovë. Mitrovica dhe Skënderaj ishin dy prej zonave më të prekura nga uji pas shirave me intensitet të lartë dhe përmbytjeve që kanë qenë të pranishme edhe në banesa. Banorët janë munduar që përmes pompave të largojnë ujin nga banesat. Megjithatë përmbytje ka pasur edhe në tokat bujqësore. Gazetarja e Klan News, Blerta Dalloshi Berisha, bëri një pasqyrim të situatës, duke thënë se gjendja është drejt përmirësimit.

“Gjendja është drejt përmirësimit. Reshjet e shiut, është paralajmëruar, por nuk ka reshje të shumta. Pritet që në 24 orët e ardhshme të ketë reshje shiu dhe reshje bore. Në komunat ku ka pasur reshje shiu dhe vërshime të shumta situata është drejt përmirësimit”.

Sipas gazetares, disa persona në Istog janë evakuuar. Po ashtu problematika të mëdha ka pasur sa i përket ujit të pijshëm. Sipas gazetares pritet që nga nesër në pjesën më të madhe të qyteteve furnizimi me ujë të pijshëm të kthehet në normalitet. Dalloshi Berisha shtoi se sipas vlerësimeve deri më tani, parashikohet që dëmi i shkaktuar nga përmbytjet të jetë dhjetëra miliona Euro.

“Disa persona në Istog kryesisht janë evakuuar në kohën kur ishin në rrezik për jetën dhe sigurisht që janë gjetur alternativa të tjera kua ata do të qëndrojnë, ndërsa kanë pasur probleme edhe të furnizimit me ujë të pijshëm. Janë dërguar disa cisterna me ujë për tu furnizuar të gjithë qytetarët që të mos kenë probleme me ujë të pijshëm. Ujësjellësi rajonal ka bërë të ditur se edhe furnizimi me ujë të pijshëm nga nesër do të ketë furnizim të rregull pothuaj në të gjitha qytetet e Kosovës ku ka pasur probleme të tilla. Gjithçka është duke u normalizuar. Shpresojmë që të mos ketë vërshime edhe ditëve në vijim ku do të ketë edhe reshje të shiut. Komisionet janë nëpër terren dhe janë duke bërë hetimin, duke përllogaritur sa dëme janë bërë. Ndërkohë sipas vlerave të para besohet se janë dhjetëra miliona Euro dëme të shkaktuara nga këto vërshime”, u shpreh gazetarja./tvklan.al