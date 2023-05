Gazetarja Elja Zotka: Në orën 18:00 Benet Beci pritet të vijë në selinë e PS, nesër Rama niset drejt Islandës

Shpërndaje







16:04 15/05/2023

Gazetarja e Tv Klan Elja Zotka raporton se sot pasdite në orën 18:00 pritet që kandidati socialist Benet Beci që fitoi zgjedhjet në Shkodër, të vijë në selinë e PS në Tiranë për të festuar këtë fitore.

Gazetarja Zotka ka mësuar gjithashtu se ditën e nesërme Kryeministri Edi Rama do të niset drejt Islandës për të marrë pjesë në një forum.

“Në orën 18:00, me shumë mundësi në selinë e PS do të vijë fituesi i garës së Shkodrës Benet Beci, por duke patur parasysh se sa shumë e ka kërkuar Kryeministri Edi Rama një fitore në Bashkinë e Shkodrës që socialistët nuk e kanë drejtuar asnjëherë në 32 vite, me shumë mundësi në krah të Benet Becit do të dalë dhe Edi Rama. Aq më tepër që ne mësojmë që z.Rama në cilësinë e Kryeministrit nesër do të niset për një vizitë në Islandë ku do të marrë pjesë në një forum dhe do të kthehet vetëm të mërkurën pasdite vonë kështu që besoj se nuk do ta shtyjë deri të enjten daljen e tij për të shpallur fitoren e PS në këto zgjedhje”, bëri të ditur gazetarja Elja Zotka. /tvklan.al